Kindersoftwarepreis für PLAYMOBIL Polizei: Spiele-App beim TOMMI Award 2016 prämiert

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Zirndorf, 25. Oktober 2016 ? Die App PLAYMOBIL Polizei hat den 1. Platz beim Kindersoftwarepreis TOMMI gewonnen. Rund 3600 Kinder in fast 20 Bibliotheken haben Spiele für PC, Konsole, Smartphone und Tablet getestet und bewertet. In den Wochen zuvor hatte eine Fachjury eine Vorauswahl getroffen. Die Sieger wurden am 21. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben.

PLAYMOBIL-Produktmanager App/Mobile Christian Buchner nahm den Preis entgegen: ?Wir freuen uns sehr über eine weitere TOMMI-Auszeichnung und das große Lob der Kinderjury. Mit der prämierten Polizei-App bieten wir allen PLAYMOBIL-Fans eine unterhaltsame digitale Ergänzung zu unseren Spielwelten ? kindersicher und absolut kostenlos.?

Der Kommentar der Kinderjury zur App: ?PLAYMOBIL Polizei soll den TOMMI gewinnen, weil das Spiel aufregender als die anderen Apps ist und wir die Figuren kennen. Wir mussten einen Dieb auf der Flucht fangen, bevor er entwischt. Super, dass wir wählen konnten, ob wir ihn mit einem Motorrad, einem Polizeiauto oder einem Balance-Racer verfolgen. Sobald das Spiel schneller ist, wird das Erfassen der Hindernisse und entgegenfahrenden Autos immer schwerer. Die Steuerung ist klasse und ohne einzusammelnde Benzinkanister geht nichts. Für unseren Geschmack könnte es ruhig mehr Level geben. Und einen Polizeireiter. Trotzdem: Den Räuber zu fangen, ist einfach nur mega. Und oft fühlten wir uns wie ein echter Polizist."

In PLAYMOBIL Polizei geht der Spieler per Motorrad, Einsatzwagen oder Balance-Racer auf Verbrecherjagd. Bei der rasanten Verfolgung des Ganoven ist schnelles Reaktionsvermögen gefragt, denn Hindernisse und andere Fahrzeuge erschweren das Aufholen. Zudem gilt es, verlorenes Diebesgut und Benzinkanister einzusammeln und den Einbrecher schließlich ins Gefängnis zu sperren. Die App für Smartphones und Tablets mit iOS und Android ist kostenlos und kann zusätzlich auf der PLAYMOBIL-Website auch am PC gespielt werden.

Beliebter Klassiker Polizei

Die Arbeit der Polizei ist für Kinder faszinierend und spannend: Mit schnellen Einsatzfahrzeugen und cleveren Taktiken sind die Fahnder Ganoven auf der Spur. In der PLAYMOBIL-Welt sorgen die Miniatur-Polizisten bereits seit über 40 Jahren für Recht und Ordnung. 2016 wurde die Erfolgsspielwelt mit Kommandostation und verschiedenen Fahrzeugen neu gestaltet. Mit der Polizei-App finden actionreiche Verbrecherjagden jetzt nicht nur im Kinderzimmer statt, sondern auch in 3D auf dem Smartphone oder Tablet.

Keywords (optional):

Über PLAYMOBIL und die geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG



Die geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG mit Sitz im fränkischen Zirndorf bei Nürnberg ist der Hersteller von PLAYMOBIL und steht für Premium-Spielzeugqualität made in Europe. Die 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren stehen im Zentrum dieses kreativen, vielfach ausgezeichneten Systemspielzeugs. Das fantasievolle Rollenspiel mit den historischen und modernen Themenwelten fasziniert Kinder und wird von Eltern und Pädagogen gleichermaßen geschätzt. Seit 1974 wurden bereits 2,9 Milliarden PLAYMOBIL-Figuren gefertigt. Die über 30 Spielthemen werden in rund 100 Ländern weltweit vertrieben. Die Brandstätter Gruppe mit Produktionsstätten in Deutschland, Malta, Spanien und Tschechien erreichte 2015 einen Gesamtumsatz von 616 Mio. Euro und beschäftigt weltweit mehr als 4.100 Mitarbeiter. Das innovative Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen LECHUZA zudem seit 2000 hochwertige Pflanzgefäße aus Kunststoff sowie seit 2015 Design-Gartenmöbel.



Über den Kindersoftwarepreis TOMMI



Herausgeber des TOMMI sind der Family Media Verlag in Freiburg und das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE in Berlin. Unterstützt wird die Auszeichnung 2016 vom ZDF Kinder- und Jugendprogramm, der Frankfurter Buchmesse, Google Deutschland und dem Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv).

Weitere Informationen unter www.kindersoftwarepreis.de: http://www.kindersoftwarepreis.de/







