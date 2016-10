Rheinische Post: Getöteter Fünfjähriger - Staatsanwaltschaft will Haftbefehl gegen Lebensgefährten der Mutter beantragen

(ots) - Im Fall des in Viersen getöteten fünfjährigen

Luca will die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach Haftbefehl gegen den

Lebensgefährten der Mutter beantragen. Das bestätigte die Behörde der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Onlineausgabe). Der

26-Jährige, der bislang von der Polizei befragt wurde, soll wegen

Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft genommen werden. Zuvor

hatte der Verdächtige ausgesagt, er habe das Kind am Sonntagmorgen

leblos im Bett gefunden. Auf der Fahrt ins Krankenhaus war Luca

gestorben. Eine Obduktion bestätigte Gewalteinwirkung als

Todesursache. Die 24-jährige Mutter des Kindes soll sich 2015 von

Lucas Vater getrennt haben. Kurze Zeit später zog demnach ihr neuer

Partner ein. Nachbarn berichteten, das Jugendamt habe bereits seit

längerem von Problemen in der Familie gewusst.



Link: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/viersen/staatsanwalt-wil

l-haftbefehl-gegen-lebensgefaehrten-beantragen-aid-1.6348746







