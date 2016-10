HUK-COBURG Schadenservice stellt Kunden voll zufrieden

Studie des unabhängigen Marktforschungsinstituts GfK bestätigt Kundenzufriedenheit

Eine Studie belegt, die Kunden der HUK sind mit dem Schadenservice sehr zufrieden. Foto: HUK-COBURG

(firmenpresse) - Bereits zum dritten Mal in Folge untersuchte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) die Zufriedenheit von Schadenkunden der HUK-COBURG. Der positive Trend bei den Befragungen setzte sich weiter fort: Wie schon in den vorangegangenen Jahren bestätigte die Studie die große Kundenzufriedenheit mit dem unternehmensspezifischen Schadenservice von Deutschlands größtem Kfz-Versicherer.

Für ihre aktive Schadensteuerung verfügt die HUK-COBURG über ein Werkstattnetz von rund 1.500 Partnerbetrieben ( www.huk.de/partnerwerkstatt), das aus herstellergebundenen und freien, auf Unfallinstandsetzung spezialisierten Werkstätten, besteht. Diese Werkstätten reparierten für die HUK-COBURG im vergangenen Jahr rund 370.000 Glas- und Unfallschäden mit einem Volumen von knapp 550 Millionen Euro.

Für die Studie befragte die GfK 700 Personen mit Kasko-Schäden zu ihren Erfahrungen mit dem HUK-COBURG-Schadenservice. 95 Prozent der Befragten erklärten, sie seien vollkommen zufrieden oder zufrieden. Damit konnte das Unternehmen die Kundenzufriedenheit im Vergleich zur Vorgängerstudie 2014 noch um ein Prozent steigern. Ebenso viele Befragte sind zudem bereit, den Schadenservice weiter zu empfehlen.

Aber nicht nur den HUK-eigenen Schadenservice auch die Leistungen der Partnerwerkstätten beurteilten neun von zehn Kunden positiv: So waren mit der Reparaturqualität über 90 Prozent vollkommen zufrieden oder zufrieden. Zudem konnten die Partnerwerkstätten mit umfassender Beratung und der Freundlichkeit ihrer Mitarbeiter punkten. Auch die schnelle und problemlose Abwicklung stieß auf positive Resonanz.

Neukunden entscheiden sich für Werkstattbindung

Die sehr guten Ergebnisse der Studie spiegeln sich auch in den Vertragszahlen der Kasko-Versicherung wider. Insbesondere der Werkstattbindungstarif erfreut sich großer Beliebtheit: Fast vier Millionen Kunden haben bisher den Kasko-SELECT-Tarif abgeschlossen und mehr als die Hälfte aller Neukunden entscheidet sich mittlerweile für das Produkt mit Werkstattbindung.





