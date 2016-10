Arbeitsschutz Aktuell 2016: KRAUSE präsentierte Steigtechnik & Arbeitssicherheits-Dienstleistungen

(firmenpresse) - Die Messe "Arbeitsschutz Aktuell" in Hamburg stieß auch in diesem Jahr wieder auf eine breite Resonanz. Das KRAUSE-Werk aus dem hessischen Alsfeld war erneut Aussteller und präsentierte sichere mobile und stationäre Produkte wie Montagetritte, Leitern, Treppen und Arbeitsplattformen. Direkt am Stand konnten die vielen Konfigurations- und Anpassungsmöglichkeiten besprochen und in Augenschein genommen werden. Darüber hinaus zeigten die Hessen ein breites Portfolio passender Dienstleistungen zum Thema Arbeitssicherheit. Unter dem Namen "SafetyServices" bietet KRAUSE Produktprüfungen, Beratungen, Schulungen und Seminare an, über die sich die Besucher vor Ort informierten. Mit sicheren Produkten und passenden Dienstleistungen als Rundum-Sorglos-Paket überzeugte KRAUSE die vielen internationalen Interessenten am Stand und zog ein durchweg positives Fazit der diesjährigen "Arbeitsschutz Aktuell". Weitere Informationen zu dem Unternehmen und den KRAUSE-Produkten sowie den individuellen Dienstleistungen finden Sie unter: www.krause-systems.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.krause-systems.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

KRAUSE-Werk GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

jung(at)team-digital.de

+49 (0) 6631 / 795 - 0

http://www.krause-systems.de



Datum: 25.10.2016 - 17:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1416711

Anzahl Zeichen: 1100

Kontakt-Informationen:

Firma: KRAUSE-Werk GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Wolfgang Jung

Stadt: Alsfeld

Telefon: +49 (0) 6631 / 795 - 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung