DECATHLON fördert internationalen Wassertourismus in Berlin Brandenburg

Gesellschaft zur Förderung des internationalen Wassertourismus e.V. Berlin Brandenburg schliesst Kooperationsvertrag mit dem großen französischen Sportartikelhaus DECATHLON bei der Eröffnung der neuen DECATHLON Filiale in Berlin Steglitz

(firmenpresse) - Die Gesellschaft zur Förderung des internationalen Wassertourismus e.V. in Berlin (GFIW) hat durch einem Kooperationsvertrag mit der Sportartikelgruppe DECATHLON die Basis für ein sehr aktives Jahr 2017 geschaffen.



Die GFIW plant in 2017 mehre Projekte die den internationalen Wassertourismus und letztendlich den Wassersport allg. fördern sollen. Ein erstes Projekt ist ein StartUp-Invest für SUP-Board Stationen in Potsdam und Berlin geplant. Touren mit SUP-Boards (SUP = Stand Up Paddle) hat sich zu einer beliebten Freizeiteinrichtung in Berlin und Brandenburg entwickelt. Der Grund hierfür sind sicherlich die vielen Seen, Flüsse und Kanäle sowie die einfache und schnelle Erlernbarkeit. Es sind keine maritimen Kenntnisse erforderlich und man muss auch kein durchtrainierter Sportler sein um an dieser schönen entspannenden Wassersportart teilzuhaben.



In einem ersten Projekt sollen in Potsdam 40 Boards für die Vermietung über ein Crowdinvesting finanziert werden - gefördert durch den Partner DECATHLON. DECATHLON selbst erhofft sich für seine neuen Filialen durch solche Aktivitäten eine erhöhte Aufmerkasamkeit und natürlich Kundeschaft. Die letzte eröffnete Filiale in der Schlosstrasse der Einkaufstr. in Berlin Steglitz in wurde in der letzten Woche eröffnet.



Einzelne Mitglieder der GFIW profitieren von Rabatten des Sportartikelhändlers.



Ende November präsentiert die GFIW auf der lokalen Berliner Boots Messe "Boot und Fun" weitere Informationen zur Kooperation und zu den Aktivitäten in 2017.



Sollte der Einstieg mit der ersten SUP-Board-Station gut gelingen will man das Ergebnis "multiplizieren" - natürlich gemeinsam mit dem Marketingpartner DECATHLON.



Wer bei der Crowdfunding Idee dabei sein will kann dies mit einem Einsatz von 200 € - 600 € . Interessant für Freunde des SUP-Sport die sich z.B. nicht selbst ein Board kaufen möchten, dies aber mitfinanzieren möchten. Neben freien SUP-Board Stunden erwarten die "Investoren" dann zum Jahresende eine Beteiligung an den Erträgen der SUP-Board-Station und natürlich Rabatte beim Marketing Partner DECATHLON ....





Berlin Potsdam Wassersport Boot Fun SUP Board Windsurfing surfen yacht hafen Segeln Segelboot Wannsee Havel regatta kanu hausboot Decathlon Sport Yachtclub Schule Segelschule Windsurfen Sylt Ibiza Barcelona Mallorca Biarritz Hawai Brandenburg Havelland Spree Dahme Müritz Werder Stern Kreis Schifffahrt Tourismus













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wannseesport.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Gesellschaft zur Förderung des internaionalen Wassertourismus e.V. (i.G.)

Hans Thoma Str. 1

14467 Potsdam

wannseesport(at)gmx.de

www.wannseesport.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gesellschaft Wassertourismus Berlin Brandenburg

PresseKontakt / Agentur:

Sun Radio Ibiza

www.sunradioibiza.com

Tel./Fax +34-971574788

music(at)sunradioibiza.com

Datum: 25.10.2016 - 17:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1416719

Anzahl Zeichen: 2783

Kontakt-Informationen:

Firma: Gesellschaft Wassertourismus Berlin Brandenburg

Ansprechpartner: Tom

Stadt: Potsdam

Telefon: +4932121047218



Meldungsart: Kooperation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 25.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung