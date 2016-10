Der Tagesspiegel: DIHK kritisiert Verlängerung der Grenzkontrollen im Schengen-Raum

(ots) - Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie-

und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, hat die Empfehlung

der EU-Kommission zu einer weiteren Verlängerung der Kontrollen an

den EU-Binnengrenzen kritisiert. "Eine erneute Verlängerung der

Kontrollen im Schengen-Raum ist keine gute Nachricht für den

Binnenmarkt", sagte er dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe).

Grenzkontrollen brächten den freien Waren- und

Dienstleistungsverkehr zwar nicht zum Erliegen, führten aber

zwangsläufig zu Verzögerungen, sagte er weiter.



