Obstlieferei - Gesunde und knackige Vorteile für Privat- und Firmenkunden

(firmenpresse) - www.obstlieferei.de - Ein langer Arbeitstag im Büro oder ein schwieriger Auftrag im Handwerk verbrauchen Energie. Gerade am Arbeitsplatz sollte frische Kost einen Großteil der Ernährung ausmachen und den Energiehaushalt ausgleichen. Vitamine, wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente, gesunde Nährstoffe und der köstliche Geschmack steigern die Konzentration und machen den Körper wie den Geist fit für den Tag. Zu jeder Mahlzeit sollten frisches Obst und Gemüse auf dem Speiseplan stehen, wodurch eine große Auswahl zum Vorteil und einer Geschmacksexplosion am Gaumen wird.

Sorgfältig zusammengestellte Obst- und Gemüsesorten von der Obstlieferei

Jeder kennt den Pizzaservice und bestellt Fastfood, wenn er Appetit auf eine schnelle Mahlzeit hat und nicht selbst in der Küche stehen möchte. Nach dem gleichen Prinzip, nur eben viel gesünder und abwechslungsreicher, gestaltet sich der Lieferservice für Obst und Gemüse. Die Obstlieferei greift einen neuen Trend auf und bietet von Hand ausgewähltes, sorgfältig sortiertes und gewogenes Obst und Gemüse für die Zustellung am Arbeitsplatz oder Zuhause. Nur reife und schmackhafte Früchte gelangen in den Beutel, die Qualität überzeugt und saisonale Topprodukte werden besonders günstig angeboten. Die freundlichen Mitarbeiter liefern die frische Ware zum sofortigen Verzehr und zu dem Termin, den der Kunde der Obstlieferei bei seiner Bestellung angibt. Exotische und einheimische Früchte, bekannte und unbekannte Gemüse, Salate und Trockenfrüchte sind in großer Vielfalt im Shop zu finden. Jeder Käufer kann seine eigene Obstlieferung selbst zusammenstellen und auf Qualität vertrauen, die der ganzen Familie schmeckt und die im Kollegenkreis in der Firma für Aufmerksamkeit sorgt. Wer nicht lange im Supermarkt oder beim lokalen Händler nach Frische und den gewünschten Obst- oder Gemüsesorten suchen möchte, kann seine Vitamine in der Obstlieferei mit einem Klick ganz einfach online bestellen. Auch lästiges Tütenschleppen entfällt, denn die Zustellung erfolgt in München, Augsburg und Stuttgart mit eigenen Lieferfahrzeugen.

Umweltschutz und Gesundheit im Fokus

Neben Obst und Gemüse trägt saubere Luft zur Gesundheit und zum Wohlbefinden bei. Aus diesem Grund stellt die Obstlieferei ihre Produkte mit DHL Go-Green oder mit eigenen, ebenfalls klimaneutralen und umweltfreundlichen Fahrzeugen zu. Die Bestellung vitaminreicher Kost in top Qualität geht nicht mit einer Belastung der Umwelt einher, sodass man sorgenfrei ordern und sich sein Obst und Gemüse einfach und sicher vom vertrauenswürdigen Anbieter nach Hause liefern lassen kann. Wer eine persönliche Beratung wünscht, kann die kostenlose Hotline kontaktieren und sich Informationen zum erfahrenen Obst- und Gemüse Lieferdienst einholen. Die freundlichen und versierten Mitarbeiter beraten gerne zu allen Angeboten und geben hilfreiche Tipps, wie sich Firmen, Kindergärten und Schulen oder Familien mit einem Klick für ein gesundes Vitaminpaket entscheiden und ihre Ernährung ganz ohne Mehraufwand umstellen können. Da alle Produkte mit viel Liebe zum Detail sorgfältig von Hand ausgewählt, gewogen und verpackt werden, erhält der Kunde ein frisches und schmackhaftes Paket mit reichlich Vitaminen und köstlichen Aromen. Ein besonderes Augenmerk lenkt sich auf die große Vielfalt an saisonalen Produkten, die mit einem Vorzugspreis angeboten werden und auf dem täglichen Speiseplan integriert werden können. Ob bei Firmenfeiern oder für Geburtstage, für die gesunde Ernährung im Alltag oder mehr Vitamine im Büro, die Obstlieferei ist der Ansprechpartner, wenn es um frisches Obst und knackiges Gemüse zum online kaufen geht.

Möchten Sie die Obstlieferei kennenlernen und mehr über Ihre Vorteile erfahren? Dann bestellen Sie jetzt Ihre Gratisprobe und erhalten eine köstliche Tüte mit vielen verschiedenen Obst- und Gemüsesorten. Ihr Vitaminhaushalt wird sich freuen und Sie genießen den Vorteil, dass Sie körperlich und geistig belastbarer und viel fitter in der Bewältigung Ihrer täglichen Aufgaben sind. Versuchen Sie es und sichern sich jetzt mit einem Anruf Ihre Probelieferung, mit der Sie die Obstlieferei testen und sich selbst von der Frische, der Reife und der schmackhafte köstlichen vitaminreichen Vielfalt überzeugen können. Sie werden die Obstlieferei Produkt-Übersicht lieben.





Die Obstlieferei ist ein professioneller Obstlieferservice für München, Augsburg und Stuttgart. Obst und Gemüse für Büros, Arztpraxen, Kanzleien, Kindergärten und viele mehr. Testen Sie die Obstlieferei, in dem Sie heute noch Ihre frische Portion Gemüse und Obst online bestellen.

Obstlieferei V. Daniel& M. Kios GbR

Obstlieferei V. Daniel & M. Kios GbR

Volker Daniel

Tegernseer Landstraße 71

82024 Taufkirchen

info(at)obstlieferei.de

089 35645330

http://www.obstlieferei.de/



Firma: Obstlieferei V. Daniel& M. Kios GbR

Ansprechpartner: Volker Daniel

Stadt: Taufkirchen

Telefon: 089 35645330





