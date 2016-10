Die Weinwelt Mallorcas erleben

(firmenpresse) - Mallorca, dass ist die Lieblingsinsel der deutschen. Mallorca steht für Urlaub, Meer, gute Laune und gutes Wetter. Doch abseits der Pauschalhotels gibt es noch ein anderes Mallorca. Ein Mallorca das vor allem auch für gutes Essen und guten Wein steht. Wobei der gute Wein durchaus auch direkt von Mallorca kommen kann.

Der Wein aus Mallorca genießt mittlerweile ein hohes Ansehen, was seine Qualität betrifft. In internationalen Weinwettbewerben befinden sich die mallorquinischen Weine oft an vorderster Spitze. Wein wird auf Mallorca in folgenden Orten angebaut: Santa Maria del Camí, Sencelles, Consell, Inca, Santa Eugenia, Algaida, Biniali, Binissalem D.O., und, und, und..... Dafür, dass Malorca gerade mal eine Gesamtfläche von 3630 km² hat, gibt es unzählige Weingüter, die Rotweine und Weißweine in fast allen Preisklassen bieten.

Die bekanntesten Rotweine von Mallorca sind wahrscheinlich der AN/1 und AN/2 vom Weingut Anima Negra aus Felanitx. Der AN/2 ist ein Paradebeispiel für einen terroirbasierten Wein, der gleichzeitig auch den Respekt für die autochthonen Rebsorte Callet zum Ausdruck bringt. Somit steht dieser Tropfen auch für Mallorca wie kein Zweiter. Im Bereich der Weißweine schlägt der NouNat vom Weingut Binigrau so ziemlich alles, was es sonst noch an spanischen Weißweinen gibt. Nicht umsonst hat der Weißwein mit dem Jahrgang 2013 schon einmal 95 Punkte vom amerikanischen Weinkritiker Robert Parker bekommen. Seitdem ist er aber auch chronisch ausverkauft.

Weine aus Mallorca sind mehr als ein Urlaubsflirt, es sind leckere Alternativen zu den bekannten Weinbaugebieten Spaniens, wie z.B. der Rioja oder der Navarra. Die Weine sind eigenständig und durchweg von einer hohen Qualität. Mittlerweile gibt es die meisten Weingüter auch in Deutschland zu erwerben. Im Internet findet man schnell einen Händler, der einem die guten Tropfen direkt nach Hause liefert.

Der Online Weinhändler genuss7.de hat zum Beispiel Weine von 9 Weingütern aus Mallorca im Programm. Unter der URL: www.genuss7.de/mallorca.html finden Sie alle momentan verfügbaren Weine. Bei einer Bestellung bis 16 Uhr werden diese noch am selben Tag versendet und sind somit meist am nächsten Tag schon bei Ihnen zu Hause.

Und wenn Sie das nächste Mal auf Mallorca verweilen, dann fragen Sie in den Restaurants und Straßencafés nach den mallorquinischen Weinen. Diese gibt es dort in jedem guten Haus. Und somit ist Mallorca nicht nur wegen dem Urlaub, Meer & gutem Wetter eine Reise wert sondern auch wegen dem sehr guten Wein.





