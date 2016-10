SIXPACK @ 30works

Gruppenausstellung mit Kunstwerken von AVone, Johann Büsen, Fabian Gatermann, Salvador Ginard, Harald Klemm und Peintre X

Klare Genrezuschreibungen werden in der zeitgenössischen Kunst immer schwieriger. Der sozio-kulturelle Wandel, der technologische Fortschritt und die komplexen Ansprüche des Kunstmarkts fordern die Künstler zu einem neuen Dialog mit dem Betrachter. Und lassen dabei die Grenzen zwischen Gattungen, Techniken und Materialeinsätzen zunehmend verschwimmen.



Mit der Gruppenausstellung „Sixpack“ greift 30works diesen Eklektizismus auf – und präsentiert mit AVone, Johann Büsen, Fabian Gatermann, Salvador Ginard, Harald Klemm und Peintre X Künstler, die sich jeder eindeutigen Kategorisierung entziehen.

So lässt AVone mit seinen komplexen Multi-Layer Ansichten von New York Elemente von Urban Art und Pop Art durchscheinen, während Johann Büsen Motivfragmente digital zu neuen Bildwirklichkeiten komponiert, die sich aus Genremalerei, Surrealismus und Collagetechnik speisen. Fabian Gatermann wiederum bedient sich bei seinen seriell angeordneten und zu hypnotischen Farbfeldern arrangierten Werken gleichermaßen bei Design, Objektkunst und Op-Art. Die virtuos verzerrten, fragmentarischen Gesichter von Salvador Ginard hingegen zitieren die Porträtkunst Alter Meister genauso wie Impressionismus und Expressionismus. Was bei den kühnen, pastosen Porträts von Peintre X noch um subversive Anleihen bei der Pop Art ergänzt wird. Die auch Harald Klemm zelebriert, der mit fotorealistischen Frauenansichten ein Spiel um die Wahrnehmungs- und Deutungshoheit eröffnet.



Anlässlich der Ausstellungseröffnung am Freitag, den 4. November 2016 um 19:00 Uhr verlost 30works ausgewählte Werke aus dem Künstlerportfolio. Die Erlöse kommen dem Verein Kölner Appell gegen Rassismus e.V. zugute.



Die Laudatio am Abend der Vernissage wird Lisa Steinmann, Landtagsabgeordnete für NRW halten.



Eröffnung: 04.11.2016, 19:00 Uhr, Laudatio: Lisa Steinmann.

Ausstellung: 04.11. - 26.11.2016

Öffnungszeiten: Di.-Fr. 15:00-19:00 Uhr, Sa. 11:00-18:00 Uhr













http://www.30works.de/cms/front_content.php?idcat=19



30works Galerie

Antwerpener Str. 42

50672 Köln

Tel. 0221 – 5700 250

hello(at)30works.de

www.30works.de

30works Galerie

30works Galerie

Gérard Margaritis

Antwerpener Str. 42

50672 Köln

Tel. 0221 – 5700 250

hello(at)30works.de

www.30works.de

Firma: 30works Galerie

Ansprechpartner: Gérard Margaritis

Stadt: Köln

Telefon: 0221 5700 250



