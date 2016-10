Deutschlands Nachwuchsstar Jannis Niewöhner stellt sich den Fragen seiner Fans

Im Rahmen der Premiere seines neuen Films "Jonathan" traf Deborah Ravell Schauspieler Jannis Niewöhner in Stuttgart zum Interview.

(firmenpresse) - Jannis Niewöhner ist DER Nachwuchsschauspieler in Deutschland und das mit gerade mal 24 Jahren. Seine Karriere begann mit 11 Jahren im Tatort, viele Rollen im TV und Kino folgten. Seit dem 06. Oktober 2016 läuft sein neuer Film "Jonathan" in den Kinos. Ein Film, der die Themen Familienkonflikte, gleichgeschlechtliche Liebe, Tod uvm. behandelt.



Am 04. Oktober feierte der Film in Stuttgart Premiere und Moderatorin Deborah Ravell traf den Schauspieler im Vorfeld zum Interview. Im Gepäck ihre Fragen - unter anderem über die besondere Herausforderung, die die Rolle des "Jonathans" mitgebracht hat, ob der Film ihn selbst verändert hat und wie viel Jannis in Jonathan steckt.



Auf sozialen Netzwerken hat man Jannis bis zum Juli 2016 vergeblich gesucht, dann eröffnete er einen Account auf Instagram (instagram.com/jannisniewoehner_official). Viele Fans, die den Schauspieler hauptsächlich auch aus der Verfilmung der Edelsteintrilogie (nach den Büchern von Kerstin Gier) kennen, hatten natürlich ziemlich viele Fragen an Jannis - und ein paar davon hatten jetzt Glück: Nach einem Aufruf von Deborah Ravell auf den sozialen Netzwerken gingen über 100 Fragen an den Schauspieler ein und einige wurden live während des Interviews gezogen und von Jannis beantwortet.



Das Interview mit Jannis Niewöhner ist auf Youtube auf dem Channel "Live act TV" zu finden https://www.youtube.com/watch?v=0PBvPrZKTwc. Mit diesem Interview gibt Moderatorin Deborah Ravell, die auch die Musik-Webshow "Songlines" (facebook.com/songlines.show) moderiert, den Startschuss für eine weitere Sendung. Mehr dazu in Kürze!









