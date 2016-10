Frankfurter Rundschau: Langwieriger Kampf

(ots) - Sigmar Gabriel hat es sich zum Ziel gesetzt, die

deutsche Rüstungsexportpolitik deutlich restriktiver zu gestalten -

und in unschöner Regelmäßigkeit zeigen die Zahlen, dass ihm dies

nicht gelingt. Heißt das, Gabriel ist es r nicht ernst mit der Sache?

Es wäre unfair, das ohne Beleg zu unterstellen. Aber warum muss die

Öffentlichkeit dann immer wieder aufs Neue feststellen, dass sich so

wenig ändert? Der Grund: Die Leitlinien für die Politik sind zwar

viel mehr als früher im Sinne eines Vorrangs der Humanität vor

wirtschaftlichen Interessen gestaltet. Aber letztlich geht es bei der

Frage, in welches Land Waffen verkauft werden dürfen, immer noch um

Auslegungsfragen. Da diese bis zur Entscheidung weitgehend hinter

verschlossenen Türen verhandelt werden, gilt: Am Ende gewinnen oft

Interessen, denen es nicht zuerst um eine restriktive

Rüstungsexportpolitik geht. Da helfen nur: mehr Öffentlichkeit und

mehr Mitbestimmung des Bundestages.







Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Frankfurter Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 18:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1416739

Anzahl Zeichen: 1265

Kontakt-Informationen:

Firma: Frankfurter Rundschau

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung