Vom Nationalpark über Kambodscha nach Koh Chang: Aufregende Radfernfahrt durch Zentral-Thailand

Eine außergewöhnliche Radfernfahrt entführt ihre sportbegeisterten Gäste vom 27. Februar bis 11. März 2017 nach Zentral-Thailand.

Vorbei an Elefanten: Radreise durch Thailand

(firmenpresse) - Die Gäste entfliehen dem deutschen Schmuddelwetter und lassen sich bei angenehmem Klima von der herrlichen Natur im Khao Yai Nationalpark, dem lebhaften Markt an der Kambodschanischen Grenze und dem Inselzauber auf Koh Chang begeistern. Der Spezialreiseveranstalters Huerzeler Bicycle Holidays hat für seine Gäste eine abwechslungsreiche Tour zusammengestellt. Der erfahrene Thailand-Kenner Max Huerzeler übernimmt persönlich die Regie.



Die Fernfahrt beginnt im nordöstlich von Bangkok gelegenen Khao Yai. Der außergewöhnlich schöne Nationalpark entführt die Besucher mit wilden Elefanten, Tigern, Bären, Affen, Schlangen und Papageien in eine andere Welt. Von Khao Yai aus erkunden die Radfahrer das Weinbaumgebiet im PB Valley und fahren über Kabinburi nach Aranyaprathet. Hier locken zugleich das bunte Treiben des "Big Market" und der beliebteste Grenzübergang zwischen Thailand und Kambodscha.



Die nächsten Etappen führen ins Soi Dao Golf Valley und weiter über 130 Kilometer und 950 Höhenmeter nach Koh Chang. Die Überfahrt auf die drittgrößte Insel Thailands erfolgt mit der Fähre. Nach einem Ruhetag an Sandstränden, Korallenriffen und Wasserfällen geht die sportliche Reise über Chantaburi und Rayong in den bekannten Badeort Pattaya. Hier kann die Radfernreise im Fünf-Sterne-Hotel Ravindra Resort Jomtien Beach auf Wunsch verlängert werden.



Die Tour wird in den Stärkeklassen Fun, Hobby, Touren und Speed gefahren und ist für ambitionierte Sportler wie gemütliche Plausch-Fahrer gleichermaßen geeignet. Auf längeren Etappen besteht die Möglichkeit, eine Teilstrecke im Begleitfahrzeug zurückzulegen.

Mit Transfers, Übernachtungen in schönen Hotels mit Frühstück, Abschiedsdinner, Radsportverpflegung, professioneller Betreuung durch das Team von Huerzeler Bicycle Holidays und weiteren Extras ist die Radfernfahrt für 1710 Euro im Doppelzimmer oder 2270 Euro im Einzelzimmer buchbar. Flüge ab München, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf oder Zürich nach Bangkok und zurück kosten ab 670 Euro.





Information und Buchung: Mallorca-Aktiv, Tel.: 07033/692830 Fax: 07033/6928328 Internet: www.mallorca-aktiv.de, E-Mail: info(at)mallorca-aktiv.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mallorca-aktiv.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Huerzeler Bicycle Holidays veranstaltet seit mehr als 25 Jahren Radsportferien in vielen Ländern. Das Angebot reicht von Radtraining über Radsportferien bis zu Rundreisen von Mallorca bis Amerika. Zu den Zielgruppen zählen ambitionierte Rennfahrer genauso wie Hobbyfahrer, Biker oder gemütliche Genussfahrer. Die Gäste trainieren wie die Profis oder genießen das intensive Naturerlebnis, die Schönheiten der Landschaften und das angenehme Klima, aber auch die Gastfreundschaft und Geselligkeit im Kreise Gleichgesinnter.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Huerzeler Bicycle Holidays

Leseranfragen:

Zülpicher Str. 58d, 50674 Köln

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 25.10.2016 - 18:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1416740

Anzahl Zeichen: 2401

Kontakt-Informationen:

Firma: Huerzeler Bicycle Holidays

Ansprechpartner: Andreas Düppe

Stadt: Weil der Stadt

Telefon: 0221/42346151



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.