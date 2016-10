Die "Like-Jagd" beginnt: Nachwuchswerbung im ba.-wü. E-Handwerk mit E-PowerLive!

Die baden-württembergischen Innungsfachbetriebe des E-Handwerks haben mit E-PowerLive eine Video-Kampagne zur Gewinnung von Auszubildenden gestartet.

(PresseBox) - Mit der Kampagne des Fachverbandes Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg sollen aktive Auszubildende im Elektrohandwerk dazu motiviert werden, interessante Erfahrungen aus ihrem betrieblichen Alltag in einem kurzen Clip zu präsentieren. Mit kurzen Filmsequenzen, in denen Azubis zeigen, was sie gerade machen, kann zum einen die große Bandbreite der betrieblichen Betätigungsgebiete in der Branche aufgezeigt werden. Gleichzeitig wird verdeutlicht, wie vielfältig und abwechslungsreich eine Karriere im E-Hand­werk eigentlich ist. So sollen potentielle Auszubildende für einen Beruf im E-Handwerk neugierig gemacht und animiert werden, sich weiter zu informieren.

Vorteile für Azubis

Die Azubis können als Regisseure und Einsender der E-Clips über Facebook diese Videos individuell breit streuen und bekannt machen. Ihre Freunde haben so die Möglichkeit, Einblicke in die Ausbildungspraxis des Einsenders, der namentliche genannt wird, zu erhalten. Alle Videos können, ja müssen ?geliked? werden, denn das Video mit den meisten ?Likes? gewinnt. Monatlich werden Netflix-Gutscheine ausgelobt. Für besonders herausragende Videos gibt es alle drei Monate ein Samsung Tablet zu gewinnen.

Vorteile für den Ausbildungsbetrieb

Im Video wird neben dem Azubi auch der Ausbildungsbetrieb explizit genannt. Die E-Clips sind online über YouTube bzw. Facebook verfügbar und können mit der Website des Ausbildungsbetriebs verlinkt werden. Damit ist nicht nur eine Imageverbesserung des Unternehmens verbunden, sondern es verbessert dadurch auch die Ausgangsposition bei der Gewinnung von neuen Mitarbeitern und Auszubildenden. Zudem präsentiert sich das Unternehmen dadurch als moderner Arbeitgeber bzw. attraktiver Ausbildungsbetrieb in der Region, so Thomas Bürkle, Präsident des Fachverbandes.

Vorteile für die Innung vor Ort

Die Innung kann die Kampagne vor Ort nutzen, um sich selbst zum Nutzen der Innungsfachbetriebe in der Region zu profilieren. Die regionalen Aktivitäten der Betriebe können durch die Innung unterstützt bzw. durch digitale Medien ergänzt werden. Denkbar sind auch öffentlichkeitswirksame PR-Aktionen, wenn beispielsweise ein Gewinnerspot vorgestellt wird und der Azubi in einem Gespräch mit Journalisten für Fragen zur Verfügung steht. Auch bei Innungsauftritten in den sozialen Netzwerken können diese E-Clips genutzt werden.



Sicher ist sicher: Jeder hochgeladene Spot wird vorsichtshalber noch kurz gecheckt, damit keine rechtlichen Probleme etwa im Hinblick auf GEMA-Gebühren oder Markenschutz befürchtet werden müssen. Auch erhalten alle Video-Clips einen einheitlichen Vor- und Abspann.

Auf der Internetseite www.EPowerLive.de gibt es weitere Informationen zur Kampagne sowie zwei Beispiel-Clips, die veranschaulichen, wie die hoffentlich zahlreichen Einreichungen nachher aussehen werden.



Der Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg ist die Dachorganisation der 37 Elektro- bzw. Informationstechniker-Innungen im Land und vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die Interessen von rund 7.500 Handwerksunternehmen der Elektrotechnik, der Informationstechnik und des Elektromaschinenbaus. Die knapp 60.000 Beschäftigten der Branche erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von rund 7,5 Milliarden Euro. Über 4.300 junge Menschen werden derzeit in einem der sieben attraktiven Ausbildungsberufe zum Facharbeiter ausgebildet.





