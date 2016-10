Die neue PALFINGER Hubarbeitsbühne P 250 BK: vom Start weg ein Renner

(PresseBox) - Die auf der IAA präsentierte Hubarbeitsbühne P 250 BK kommt bei den Kunden sehr gut an, die Auftragsbücher sind voll. Ende dieser Woche wartet PALFINGER schon mit der nächsten Neuvorstellung auf: die P 270 B.

Die P 250 BK kommt mit geradem Arbeitskorb auf eine Reichweite von 16,90 m. Damit ist die kürzlich vorgestellte Hubarbeitsbühne von PALFINGER in ihrer Klasse einsame Spitze. Der große Aktionsradius, den die P 250 BK bietet, ist nur ein Grund, warum die Hubarbeitsbühne bei den Kunden so gut ankommt und für gut gefüllte Auftragsbücher sorgt. Der Arbeitskorb und das Teleskopsystem mit Strangpressprofilen sind ? wie in der gesamten PALFINGER Light-Klasse - aus Aluminium gefertigt. Damit ist die P 250 BK sehr leicht, gleichzeitig aber auch äußerst robust. Die Hubarbeitsbühne kann auf Euro 6 Fahrgestelle aufgebaut werden, ohne das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen samt Fahrer und Beifahrer inklusive vollem Tank zu überschreiten.

Geringe Wartungskosten

Aluminium ermöglicht beim Teleskopsystem gegenüber Stahl eine größere Wandstärke und sorgt dabei nicht nur für Gewichtseinsparung, sondern auch für höhere Stabilität. Dadurch kann unter anderem die volle Arbeitshöhe auch mit voller Korblast erreicht werden. Neue, größere Alu-Vierkantprofile machen den Arbeitskorb um 68 Prozent steifer und robuster als den des Vorgängermodells. Bei einem erstmals in der LKW-Bühnen-Branche durchgeführten Dauertest hat das Aluminiumteleskop bewiesen, dass es bei geringen Wartungskosten äußerst langlebig ist.

Effizientes Arbeiten

Die P 250 BK verfügt ? wie bei vielen PALFINGER Modellen Standard ? über eine Aufstellautomatik mit Achsfreihebeüberwachung und automatischer Nivellierung der Bühne. Die aus der Premium- und Jumbo-Klasse bekannte Stützensteuerung ist für den Bediener sehr komfortabel. Er muss sich nicht mehr im Arbeitskorb befinden, um das Gerät abzustützen. Über ein separates Bedienpanel am Aufstieg kann die gewünschte Konfiguration auch vom Boden aus eingerichtet werden. Das spart Zeit.



Maximale Sicherheit

Hohe Sicherheit gewährleisten Sperrventile an allen Hydraulikzylindern. Sie verhindern, dass der Arbeitkorb bei einem Schlauchbruch absinkt. Außerdem garantieren vier rutschsichere Safety-Unterlegebohlen mit Griffen am Grundrahmen und ein mit der Knieleiste kombinierter Quetschschutz im Korb sicheres Arbeiten.

Dank der europäischen Typengenehmigung 2007/46/EG, ist eine exakte und unproblematische Zulassung in sämtlichen EU-Ländern gewährleistet.

Vorstellung der nächsten Innovation

Wie hoch das Innovationstempo bei PALFINGER ist, zeigt der nächste Termin: Bei einem Tag der offenen Tür im Werk Löbau in Deutschland am 28. Oktober wird als nächstes Modell der Light-Klasse die P 270 B vorgestellt. Auch diese Hubarbeitsbühne ist mit einem Aluminiumteleskop ausgestattet. Sie erreicht auch mit einem voll belasteten Arbeitskorb die maximale Arbeitshöhe von 27 Metern, die maximale Reichweite mit 100 kg Korblast beträgt 17 Meter. Die Leichtbauweise garantiert, dass bei Lkw-Aufbauten das Gesamtgewicht auch mit Fahrer und Beifahrer bei vollem Originaltank unter 3,5 Tonnen bleibt.



PALFINGER zählt seit Jahren zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Als multinationale Unternehmensgruppe mit Sitz in Salzburg erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 8.995 Mitarbeitern 2015 einen Gesamtumsatz von rund 1.229,9 Mio EUR.

Der Konzern verfügt über Produktions- und Montagestandorte in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Innovation, weitere Internationalisierung und Flexibilisierung der Produkte, Dienstleistungen und Prozesse bilden die Säulen der Unternehmensstrategie. Am Weltmarkt für hydraulische Ladekrane gilt PALFINGER nicht nur als Markt-, sondern auch als Technologieführer. Mit über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkten in über 130 Ländern auf allen Kontinenten ist PALFINGER immer in Kundennähe.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

