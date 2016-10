Mitteldeutsche Zeitung: zu Rüstungsexporten

(ots) - Die Leitlinien für die Politik sind zwar inzwischen

viel mehr als früher im Sinne eines Vorrangs der Humanität vor

wirtschaftlichen Interessen gestaltet. Aber letztlich geht es bei der

Frage, in welches Land Waffen verkauft werden dürfen, noch oft um

Auslegungsfragen. Und da diese hinter verschlossenen Türen

verhandelt werden, gilt: Am Ende gewinnen jene, denen es nicht um

eine restriktive Rüstungsexportpolitik geht. Da helfen nur: mehr

Öffentlichkeit und mehr Mitbestimmung des Bundestages. Und am besten

noch restriktivere Grenzen für die Auslieferung von Kleinwaffen.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 18:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1416746

Anzahl Zeichen: 859

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung