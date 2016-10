PORTWELL KÜNDIGT COM EXPRESS TYPE 6 MODUL MIT NEUESTEM INTEL® ATOM? E3900 PROZESSOREN AN (AUCH BEKANNT ALS "APOLLO LAKE")

Das neue COM Express Modul (95x95mm) PCOM-B641VG ist der Nachfolger der Baytrail und Braswell Prozessoren von Intel und bietet höhere Leistung, erweiterter Temperaturbereich und innovatives Design für Automation, Healthcare und Thin Client Systeme

(PresseBox) - Portwell (http://www.portwell.de), ein weltweit führender Innovator auf dem Industrie-PC (IPC) Markt und ein Mitglied der Intel® Internet of Things (IoT) Solutions Alliance, kündigt das PCOM-B641VG, ein COM Express Type 6 Modul im Compact-Format (95mm x 95mm) basierend auf der neuesten 14nm Intel® Atom? Prozessor E3900 Produktfamilie (6W ~ 12W) an. Das PCOM-B641VG COM Express Modul bietet eine ~30% bessere Gesamtleistung gegenüber dem Vorgängerprodukt und überzeugt durch den Intel Gen9 Grafikprozessor mit spürbar höhere Medialeistung, beschleunigtem DRM (Digital Rights Management) zur Codierung und Decodierung von Medieninhalten und einer großen Auswahl an I/O Schnittstellen. Durch den COM Express Standard Type 6 können damit die Leistung und Langlebigkeit existenter COMe-Systemlösungen durch einfachen Austausch des CPU Moduls verbessert werden. Dies erhöht die Systemverfügbarkeit um weitere 7 Jahre und maximiert die Anlagenrentabilität unserer Kunden.

Das kompakte PCOM-B641VG COM-Express Modul unterstützt bis zu 32 GB DDR3L 1600/1866 MT/s SDRAM auf zwei 204-pin SODIMM Steckplätzen, womit auch anspruchsvolle Anwendungen bestens bedient sind. Als Bus-Schnittstelle werden maximal vier PCI-Express-x1-Gen2 (5.0GT/s) für schnelle I/O-Karten bzw. -Devices unterstützt. Für mehr Flexibilität lassen sich diese zu zwei x2 Lanes oder einer x4 Lane für noch höheren Datendurchsatz zu konfigurieren. Darüber hinaus unterstützt es drei unabhängige Display Schnittstellen: DisplayPort/HDMI; VGA; LVDS, deren 3D-Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration verdoppelt wurde.

Effizientes und effektives Energiemanagement durch COM-Technologie

"Beim Design des PCOM-B641VG, haben wir das erfolgreiche modulare Computing-Konzept unserer COM-Express Formfaktoren fortgesetzt und daraus eine noch kompaktere, effizientere und wirtschaftlichere Kombination entwickelt", sagt Frederic Wang, Manager der Portwell Inc.



"Die Intel® Atom? Prozessor E3900 Familie mit niedrigen Stromverbrauch ist ein perfekter Nachfolger der Baytrial-Prozessoren. Somit ist es uns möglich geworden?, erklärt Wang, ?die Computer-On Modul (COM) Technologie für lüfterlose Anwendungen unter 6W ~ 12W und industrielle Temperaturbereiche von -40°C bis 85°C über weit mehr als 10 Jahre anzubieten. Dies ist in neuen Anwendungsbereichen im Hinblick auf Internet der Dinge und Industrie 4.0 besonders interessant. Zugleich schont es die knappen Energieressourcen, minimiert die CO2 Belastung und hält den Energieverbrauch niedrig."

Design und Anpassungsservices für breite Anwendungen

Das PCOM-B641VG COM-Express Modul wurde von Portwell als Reaktion auf die Nachfrage nach einer Plattform mit niedrigerem Stromverbrauch und den Vorteilen des kompakten Designs der Intel® Atom? Prozessoren entwickelt. Portwells COM-Express Produktportfolio mit Intel® Atom? wurde seit der Ersteinführung immer weiter entwickelt, um solide industrielle CPU Module auch für den erweiterten Temperaturbereiche zu unterstützen. Portwells vielseitige COM-Express Module entkoppeln das Designrisko und den Designaufwand zwischen Trägerkarte und Aufsteckmodul. Durch die niedrigere Designkomplexibilität und den reduzierten Testaufwand können neue Systemdesigns schneller im Markt eingeführt werden. Dies spart Entwicklungsinvestitionen und senkt die Gesamtbetriebskosten durch die Verlängerung des Lebenszyklus beim Einsatz von neuen CPU Generationen auf dem gleichen Trägerboard. Zusätzlich bietet Portwell auch Dienstleistungen für Kunden bezüglich Design und Entwicklung der Trägerplatine, Überprüfung der Schaltpläne und BIOS-Anpassung. Wir liefern hochwertige Produkte und schaffen damit Sicherheit und Erfolg für unsere Kunden.



Portwell, Inc., ein weltweit führender Innovator auf dem Industrie-PC (IPC) Markt und ein Associate Mitglied der Intel® Internet of Things (IoT) Solutions Alliance, bietet eine umfangreiche Palette von industriellen Produkten, einschließlich PICMG 1.0 / 1.3 Single-Board Computern, COM Express & Qseven Modulen und Motherboard Industrie- und Systemlösungen an.

Portwell bedient Kunden in den Embedded-Märkten wie im Bereich Automatisierung, Transport, Gaming, Netzwerk-Kommunikation und medizinischem Gesundheitswesen. Wir bieten komplette Entwicklung- und Projektmanagement-Dienstleistungen für unsere Kunden, um die Zeit bis zu einer Produkteinführung zu verringern, das Projektrisiko und die Entwicklungskosten zu reduzieren. Portwell ist ein ISO 13485, ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Unternehmen, das Qualitätssicherung durch entsprechendes Produkt-Design, Verifikation und die integrierte Fertigung bietet.

Intel und Intel Core sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Bei allen anderen erwähnten Produkten und Firmennamen kann es sich um Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen oder Markenhalter handeln.





