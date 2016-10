Neu: Die Themenseite "Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)" informiert auf Deutsche-Politik-News.de!

Ein neues Thema ist der sogenannte "NSU":



Als Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) bezeichnet man eine im November 2011 bekannt gewordene rechtsextreme terroristische Vereinigung in Deutschland, der nach den Ermittlungsergebnissen der Bundesanwaltschaft Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe angehörten und die aus der Jenaer rechtsextremen Szene der 1990er Jahre hervorging.



Die Anzahl der Unterstützer ist unklar und wurde 2013 auf 200 geschätzt.



Dem NSU werden unter anderem eine Mordserie an Migranten in den Jahren 2000 bis 2006, das Nagelbomben-Attentat in Köln 2004, ein Sprengstoffanschlag in Nürnberg 1999, ein Sprengstoffanschlag in der Kölner Probsteigasse 2001, der Polizistenmord von Heilbronn 2007 sowie 15 Raubüberfälle zur Last gelegt.



Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof bezeichnet sie als rechtsextremistische Gruppierung, deren Zweck es gewesen sei, "aus einer fremden- und staatsfeindlichen Gesinnung heraus vor allem Mitbürger ausländischer Herkunft zu töten".



Das Handeln von Sicherheitsbehörden wie Verfassungsschutzämtern, Militärischer Abschirmdienst und Polizei führte ab Juli 2012 zu Rücktritten und Entlassungen der Präsidenten der Verfassungsschutzämter des Bundes, Thüringens, Sachsens und Berlins.





Vielfache Nachlässigkeiten, Aktenvernichtung, der Einsatz von V-Personen, Ermittlungspannen und organisatorische Defizite werden in NSU-Untersuchungsausschüssen des Deutschen Bundestages sowie in einzelnen Bundesländern (Thüringen, Sachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Brandenburg) untersucht.



Noch vor Beginn des Prozesses gegen Zschäpe und weitere Angeklagte erklärte das zuständige Oberlandesgericht München, es sei naheliegend, dass sich der NSU durch den Tod von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos selbst aufgelöst habe. Der Prozess wurde vor dem Oberlandesgericht München am 6. Mai 2013 eröffnet und ist noch nicht abgeschlossen.



