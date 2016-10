Bible-Domains - die Domains zum Reformationstag

(PresseBox) - Die Bible-Domains sind die passenden Domains zum Reformationstag 2016, ein Jahr vor der 500-Jahr-Feier der Reformation.

Calvins Vetter Pierre-Robert Olivétan hat die Bibel ins Französische übersetzt(Bible de Genève). Calvins erste theologische Veröffentlichung war eine Vorrede zu dieser Bibelübersetzung. Calvins Verhältnis zur Bibel war sehr eng.

Calvin schreibt: "Wer die Schrift verwirft und sich dann irgendeinen Weg erträumt, um zu Gott zu kommen, der ist nicht eigentlich dem Irrtum, sondern der Raserei verfallen. So sind neuerdings einige Schwindelköpfe aufgetreten, die sich hochmütig für geisterfüllte Lehrer ausgeben - aber sie verachten alles Lesen der Schrift und machen sich über die Einfalt derer lustig, die nach ihrer Meinung an toten und tötenden Buchstaben hangen. Ich möchte nur fragen, was das denn für ein Geist sei, durch dessen Wehen sie so hoch daherfahren, daß sie die Lehre der Schrift als kindisch und unwesentlich zu verachten sich erkühnen!"

Calvin ist ein energischer Verfechter des Bibel-Studiums: "Daraus folgt leicht die Erkenntnis: wir müssen das Lesen und Erforschen der Schrift mit Eifer betreiben, wenn wir vom Geiste Gottes Nutzen und Frucht empfangen möchten."

Keine andere Domainendung wäre für eine Webseite so geeignet wie die Bible-Domain, um mit ihr Calvins Bekenntnisse vorzustellen. Calvin.bible ist kurz, prägnant, informativ. Natürlich ist das nur ein Anwendungsbeispiel unter vielen. Für Luther.bible, Zwingli.bible, reformations.bible und viele andere Kombinationen treffen diese Vorteile ebenfalls zu.

Hans-Peter Oswald

http://www.domainregistry.de/bible-domains.html (Deutsch)

http://www.domainregistry.de/bible-domain.html

http://www.amazon.de/gp/product/3837082547/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3837082547&linkCode=as2&tag=httppagewi08d-21







Dies ist eine Pressemitteilung von

Secura GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 18:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1416749

Anzahl Zeichen: 2031

Kontakt-Informationen:

Firma: Secura GmbH

Stadt: Koeln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung