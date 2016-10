Weitere neue CD im Jeomra Verlag erschienen

Meditation "Verschmelze mit Deinem hohen Selbst"

Jeomra Verlag

Das hohe Selbst ist jener Anteil in Dir, der nicht hier auf der Erde inkarniert ist.

Oft fühlen wir uns von diesem hohen Selbst und somit auch von

unseren Familien in der geistigen Welt und von Gott getrennt.



In dieser Meditation begibst Du Dich in eine magische Landschaft und begegnest einem geistigen Helfer, der Dich dabei unterstützt, Dein Licht und die Verbindung zur Quelle allen Seins zu finden. So kannst Du fühlen, dass Du in Verbindung mit Deinem hohen Selbst ein großes, kraftvolles Lichtwesen bist.



Es ist wie ein Wiedertreffen mit dem, was Du in Wirklichkeit bist.



Die Meditation ist als MP3 oder Audio CD erhältlich.





Jeomra Verlag - Produkte, die Deine Seele berühren

Jeomra Verlag - Georg Huber

