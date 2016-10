WAZ: Schwarze Schafe bestrafen

- Kommentar von Stephanie Weltmann zu Kinderarbeit

(ots) - Unrühmliche Schlagzeilen kennt die Textilbranche

zuhauf. Da begräbt eine einstürzende Kleiderfabrik in Bangladesch

1127 Menschen unter sich. Da finden Kunden in Billigjeans eingenähte

Hilferufe aus Kambodscha. Wir schütteln den Kopf, sind entrüstet,

doch beim nächsten Einkauf verblasst die Empörung.



Die Enthüllungen der BBC haben das Potenzial, diesen entmutigenden

Kreislauf aufzubrechen. Es stehen Kinder im Fokus, die auf kaum zu

begreifende Weise gelitten haben. Sie haben ihre Heimat im Krieg

verloren, sie haben Traumatisches auf der beschwerlichen Flucht

erlebt. In Sicherheit geglaubt, fallen diese Kinder kriminellen

Geschäftemachern zum Opfer, die sie zwölf Stunden am Tag schuften

lassen, für einen Lohn, der eine Strafe ist.



Da reicht es nicht, dass gewinnorientierte Modefirmen hinter

vorgehaltener Hand zugeben, die Produktionswege ihrer Kleidung seien

in dieser globalisierten Branche kaum noch nachzuvollziehen. Als

Auftraggeber stehen sie in der Verantwortung, durch ein dichtes Netz

unangekündigter Kontrollen faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen -

oder konsequent schwarze Schafe zu bestrafen.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 19:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1416753

Anzahl Zeichen: 1530

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung