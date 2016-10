Badische Neueste Nachrichten: Die Reißleine - Kommentar von GERHARD WINDSCHEID

(ots) - Musik verbindet - sagt man. Musik kann aber auch

trennen. Eigentlich wollten die Dresdner Sinfoniker Mitte nächsten

Monat in Istanbul ihr Stück "Aghet" über den Völkermord an den

Armeniern aufführen, doch daraus wird wohl nichts. Das Auswärtige Amt

in Berlin teilte gestern mit, dass die Räume des deutschen

Generalkonsulats doch nicht zur Verfügung stehen. So etwas nennt man

vorauseilenden Gehorsam. Aus Sorge, Staatspräsident Erdogan und die

Regierung in Ankara könnten wieder verschnupft reagieren, zog man in

der Bundeshauptstadt die Reißleine.







Pressekontakt:

Badische Neueste Nachrichten

Klaus Gaßner

Telefon: +49 (0721) 789-0

redaktion.leitung(at)bnn.de



Original-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Neueste Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 19:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1416755

Anzahl Zeichen: 873

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Neueste Nachrichten

Stadt: Karlsruhe





Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung