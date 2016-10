Mittelbayerische Zeitung: Fette Beute / Kommentar zur TV-Sendung "Höhle des Löwen"

(ots) - Ein TV-Format wie "Die Höhle der Löwen" hat

viele Profiteure: allen voran der Fernsehsender, dem die erfolgreiche

Gründer-Show Traum-Quoten und damit auch üppige Werbe-Einnahmen

beschert. Jungunternehmer und Erfinder bekommen eine Publicity, die

sich sich in dieser Dimension normalerweise niemals leisten könnten.

Und im Idealfall springt dabei sogar noch das Investment eines

bekannten "Löwen" für sie heraus. Aus finanziellen Gründen dürften

sich Williams, Thelen, Schweizer, Dümmel und Maschmeyer wohl kaum in

der Jury engagieren. Sie sind auf ihr Löwen-Gehalt nicht angewiesen.

Und auch wenn man nicht in Abrede stellen möchte, dass sie Freude an

dem Format haben und der Gründerkultur in Deutschland einen Schubs

verpassen wollen, steht eines fest: Die Raubtiere bekommen im Laufe

einer Staffel viele mehr oder weniger innovative Geschäftsideen und

Produkte auf dem Präsentierteller serviert. Sie müssen sie nicht

suchen, sondern nur zuschnappen. Ohne ein interessiertes Publikum

würde dies alles aber nicht funktionieren. Den Fernsehmachern muss

man eines lassen: Sie haben ein Händchen für ergreifende

Lebensgeschichten und spannende Dinge, die im Übrigen niemand

braucht. Ob Bio-Kartoffelchips im Premium-Segment, Pannenfächer für

das Autodach, Gewürzmischungen, individuell designte Dirndl via

Mausklick, einen Bügel-Clou oder eine Abfluss-Fee - hier geht es

nicht um Hightech, sondern um konkrete Sachen, unter denen sich jeder

etwas vorstellen kann. Die "Höhle der Löwen" hat ein großes

Verdienst. Sie weckt die Lust, sich selbstständig zu machen. Auch

wenn diese zunächst vielleicht nur im Kopf stattfindet. Und fast noch

wichtiger: Sie zeigt, dass Scheitern keine Schande ist. Die Zeit

dafür scheint offensichtlich reif gewesen zu sein.







