Lausitzer Rundschau: Aufnahmeangebot statt klare Kante



das Auftreten der Identitären in der Lausitz

(ots) - Die "Identitäre Bewegung" war bisher eine vor

allem im Internet aktive Struktur im Vorfeld des Rechtsextremismus.

Eine große Resonanz hatten diese völkisch nationalistischen

Jungintellektuellen kaum. Jetzt wollen sie offenbar auf der Welle der

Stimmung gegen die Flüchtlingspolitik mitsurfen und dadurch wachsen.

Ihre schwarz-gelben Fahnen tauchen dort auf, wo "Merkel muss weg"

gebrüllt wird. Und die Bewegung ist offenbar gefährlicher geworden,

denn inzwischen wird sie bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet.

Wer bei Demonstrationen mit ihnen Seite an Seite geht, muss sich

darüber im Klaren sein. Dass die AfD sich hier nur unscharf abgrenzt,

passt ins Bild einer am rechten Rand gelegentlich ausfasernden

Truppe. Was ist die Ablehnung einer Kooperation durch die

Parteispitze wert, wenn Mitglieder der "Jungen Alternative" unter der

schwarz-gelben Flagge mitmischen dürfen und Brandenburgs AfD-Chef

Alexander Gauland die Identitären sogar auffordert, in die Partei

einzutreten? Klare Kante sieht anders aus.







