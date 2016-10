Weser-Kurier:Über Terroristen in Deutschland schreibt Joerg Helge Wagner:

(ots) - Nun auch noch die Tschetschenen! Wirklich

überraschen kann das aber nicht: Seit Jahren mischen Islamisten aus

der verheerten Kaukasus-Republik im internationalen Terrorismus mit,

von Nahost bis Afghanistan, von Al-Kaida bis Daesch. Selbst der

Anschlag auf den Boston-Marathon 2013 ging auf das Konto zweier

tschetschenischer Brüder. Schon der erste russische Vernichtungskrieg

gegen die Unabhängigkeitsbewegung, der noch von Boris Jelzin geführt

wurde, hatte zu einer rapiden Radikalisierung der eigentlich

gemäßigten Kaukasus-Muslime geführt. Moskau praktizierte ab 1994 das

Gleiche wie heute in Syrien: Ohne Rücksicht auf zivile Verluste wurde

insbesondere die Hauptstadt Grosny beschossen und bombardiert. Nach

der endgültigen Rückeroberung hat man dann eine dem Kreml ergebene

Erb-Diktatur eingesetzt. Damit aber wurde das Problem des

islamistischen Terrorismus im Kaukasus keineswegs gelöst, sondern

bloß exportiert. In Deutschland landeten mehr als 8000

tschetschenische Flüchtlinge allein in diesem Jahr. Die Razzia am

Dienstag hat gezeigt: Den deutschen Behörden ist sehr wohl bewusst,

dass unter vielen Opfern auch einige Täter lauern.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Produzierender Chefredakteur

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 20:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1416762

Anzahl Zeichen: 1522

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung