Rheinische Post: Kommentar: Was sich aus den Razzien lernen lässt

(ots) - Die Welle von Razzien gegen Verdächtige aus dem

Rotlichtmilieu, der Drogen- und Waffenhändler-Szene und auch gegen

mögliche islamistisch motivierte Terror-Finanzierer hat die

Verhältnisse der Bedrohung deutlich gemacht. Gefahr droht eben nicht

allein durch dschihadistische Terroristen, sondern im Alltag vor

allem durch kriminelle Strukturen. Sie schränken das Gefühl ein,

sicher leben zu können, ohne dass irgendein IS-Anführer irgendeinem

IS-Anhänger den Befehl zum Kampf gegen die verhasste westliche Welt

gegeben hat. Zugleich weiten die Razzien gegen Tschetschenen den

Blick auf die Dimensionen des Dschihad. Dieser sogenannte "heilige"

Krieg beschränkt sich eben nicht auf Kämpfer des Kalifats im Irak und

in Syrien. Auch in Tschetschenien wollen Islamisten ein Kalifat

errichten, gibt es Verzweigungen zwischen nordkaukasischen und

arabischen Dschihadisten und von dort zu afrikanischen. Die Razzien

zeigen, dass die Behörden das Gefahrenpotenzial auf dem Schirm haben.

Um so dringender sind die Mahnungen zu noch intensiverer und vor

allem internationaler Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden im

Anti-Terrorkampf.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 20:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1416768

Anzahl Zeichen: 1490

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung