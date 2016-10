Holiday Inn Express (HIEX), Stadthalle Fürth

Ansicht Süd-Ost

(firmenpresse) - Die RMA Management entwickelt - in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Seemüller - einen 3-Sterne Hotelneubau in der Fürther Innenstadt.

Das Projekt liegt unmittelbar an der Stadthalle auf der öffentlichen Tiefgarage.

Als Betreiber konnte die tristar GmbH aus Berlin gewonnen werden, welche als Franchisenehmer der InterContinental Hotels Group (IHG) ein Hotel der Marke Holiday Inn Express (HIEX) an diesem Standort betreiben wird.

Der Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren (mit Verlängerungsoptionen) wurde soeben paraphiert.

Das Holiday Inn Express wird nach dem neusten IHG-Standard Typ 4 errichtet. Die großzügig geplanten Zimmer mit einer Breite von 3,10 m bieten damit auch ausreichend Platz für die Bettensondergröße von 2,10 m.

Baubeginn ist für Mai 2017 vorgesehen, die Übergabe an den Endinvestor ist für August 2018 geplant.

Der Bauantrag wurde von der RMA bereits am 28.12.2015 eingereicht, die Baugenehmigung für das Hotel liegt bereits vor.



Zahlen und Fakten:

Zimmer: 148 Einheiten * 20 qm

Konferenzräume: 3

BGF Flächen Hotel: ca. 5.940 qm





Die Beteiligten:



Projektentwickler, Investor und Bauherr

RMA Management



Die RMA Management steht seit 2006 für Nachhaltigkeit und Wertsteigerung von Immobilien.

Der Schwerpunkt des Geschäfts liegt in der Projektentwicklung bzw. der Revitalisierung von Einzelhandelsobjekten in sehr guten Mikrolagen von Städten ab 100.000 Einwohnern. Darüber hinaus entwickelt die RMA Hotels und Bürogebäude.

Wichtigste Projekte in der Vergangenheit waren der Erwerb der Königsallee 17, die Vermietung an Abercrombie & Fitch sowie die hiermit ausgelöste Entwicklung der Marke KÖ-West. Im Folgenden wurde das Gebäude Königsallee 19 abgerissen und neu errichtet; hier sind ein Flagshipstore von Nespresso untergebracht sowie Büros der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.

Die RMA Management bildet keine eigenen Immobilienbestände. Projekte werden grundsätzlich mit Fertigstellung an Investoren verkauft oder bereits in der Konzeptionsphase von langfristig orientierten Bestandhaltern übernommen.



Die RMA Management ist Mitglied im DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) und achtet auf eine nachhaltige Bauweise und hohen Drittverwendungsfähigkeit, damit Immobilien auch in zukünftigen Mietperioden marktfähig bleiben.

www.rma-management.de





Hotelbetreiber und Pächter

Tristar GmbH



Die tristar GmbH ist ein bereits prämierter Betreiber von sogenannten „Focused Service Segment“- und „Midscale-Segment“- Markenhotels in Deutschland.

Tristar ist präferierter Partner von InterContinental Hotels Group (IHG) und wurde der RMA Management als Franchisepartner von der IHG für den Standort Fürth empfohlen.

Tristar ist ein vergleichsweise junges Unternehmen, das sich innerhalb weniger Jahre eine hohe Reputation am Markt erarbeiten konnte. Tristar ist mit 2 Auszeichnungen der IHG Group bester HIEX Betreiber Europa 2015.

Für die weitere Expansion hat sich Tristar ca. 4-5 Häuser pro Jahr vorgenommen. Im Bau befinden sich zwei Standorte in Berlin, Hamburg (ECE/Union Investment), Siegen und Aachen. Es folgen die Objekte Trier und Fürth.

www.tristar-hotels.de



Architektur

Architekturbüro Seemüller

Das Architekturbüro Seemüller ist seit über 40 Jahren regional und deutschlandweit tätig und hat seinen Hauptsitz in Bamberg.

Der Schwerpunkt liegt im Bereich komplexer öffentlicher und privater Bauvorhaben und der Sanierung/Erweiterung/Umnutzung sowie energetischer Ertüchtigung. Das ABS betreut die gesamte Spannbreite von Bauvorhaben z. B. Hotelbau, Krankenhausbau/Facharztzentren, Wohnungsbau, Büro- und Gewerbebau, Veranstaltungs- und Tagungszentren etc.



Das Architekturbüro Seemüller hat vor einigen Jahren den europaweit ausgelobten Architektenwettbewerb zur Generalsanierung und Erweiterung der Freiheitshalle Hof gewonnen und das Projekt in allen Leistungsphasen erfolgreich umgesetzt.

Des Weiteren wurde auf der ERBA Insel in Bamberg ein komplexes Hörsaal- und Seminargebäude mit Verwaltungsbereichen und darunterliegender Tiefgarage als PPP-Projekt errichtet. Es wurden verschiedenste universitäre Nutzungen auf einer Fläche von ca. 18.000 qm unter einem Dach vereinigt.

Ebenso wurde das Hotelprojekt an der Konzert- und Kongresshalle in Bamberg über alle Leistungsphasen geplant und errichtet. Ein weiteres Hotelprojekt war der Umbau des Gebäudes an der Promenade 1 zum Hotel Messerschmitt in Bamberg.



Dies ist eine Pressemitteilung von

RMA Real Estate Management Assistance GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

RMA Real Estate Management Assistance GmbH

Christoph Röhr

Klaus-Bungert-Str. 5

40468 Düsseldorf

Tel.: 0211 – 500 80 20

Fax: 0211 – 500 80 222

www.RMA-Management.de

info(at)rma-management.de

Datum: 25.10.2016 - 22:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1416777

Anzahl Zeichen: 4680

Kontakt-Informationen:

Firma: RMA Real Estate Management Assistance GmbH

Ansprechpartner: Christoph Röhr

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211 – 500 80 20



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung