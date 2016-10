Videos-123.de informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos und einem Forum zu Videos!

(firmenpresse) - Ein Videofilm (lat. video = ich sehe, Kurzfor: Video) stellt ebenso wie eine Fernsehsendung oder ein Kinofilm ein multimediales Gesamtkunstwerk dar.



Ein Videofilm umfasst nicht nur das Medium Bewegtbild, sondern auch die Medien Ton, Text und Bild.



Beim Medium Ton kann zwischen dem gesprochenen Wort im On bzw. Off, Geräuschen/Atmo und Musik unterschieden werden.



Das Medium Text dient in Videofilmen als Titel im Vorspann, als erläuternder Untertitel oder als informierender Abspann.



Das Medium Bild findet nicht nur in Form von Infografiken zur Visualisierung bestimmter Informationen Einsatz, sondern auch bei der Einblendung von Fotografien.



Die magnetische Schall- und Bildaufnahme entstand im heutigen Sinne um circa 1935 bei der AEG-Telefunken AG in Berlin.



Dem vorausgegangen war die Entwicklung eines magnetisierbaren Bandmaterials, welches damals noch aus Papier bestand.



AEG-Telefunken nutzte diese Neuerung und baute einen Audiorekorder, der das Bandmaterial magnetisieren und die so entstehenden Felder auch wieder auslesen konnte.



Aus heutiger Sicht wird es aufgrund der rasanten Entwicklung auf dem Datensektor, immer höhere Integration der Bauteile, stetig bessere Datenkompression mittels besserer Software und die auf Grund der hohen Stückzahlen niedrigeren Kosten zukünftig nur noch Festspeichersysteme beziehungsweise optische Systeme geben.



Deshalb sollten aufgenommenen Erinnerungen, Aufzeichnungen, Bilder und sonstige audiovisuellen Daten, zur Sicherung auf einen neuen Träger gebracht werden.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Videos-123.de, Video, News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Forum, Kleinanzeigen, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.





