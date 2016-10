Lotterieanmeldung für den 40. Jährlichen Empire State Building Run-Up, präsentiert von Marmot, beginnt am 24. Oktober 2016

den Empire State Building Run-Up 2017 (ESBRU), präsentiert von

Marmot, am Montag, den 24. Oktober 2016, um 12.00 Uhr ET beginnt und

am Sonntag, den 27. November 2016, um 23.59 Uhr ET endet.



Tausende von Läufern aus aller Welt werden teilnehmen und alle

wetteifern um die Chance, die 86 Stockwerke über 1.576 Stufen im

Empire State Building hinaufzulaufen. Interessierte Läufer sollten

sich online unter http://www.nycruns.com/esb anmelden. Die

Teilnahmegebühr für das Rennen beträgt 125 USD pro Bewerber und wird

erst dann erhoben, wenn der Antragsteller über seine Auswahl als

Teilnehmer benachrichtigt wurde. Läufer, die sich für den Treppenlauf

beworben haben, werden am 30. November 2016 per E-Mail über ihren

Rennstatus benachrichtigt.



"Das Empire State Building ist die Geburtsstätte des Turmrennens

und das Modell für Treppenlauf-Rennen in aller Welt", sagte Anthony

E. Malkin, Vorstandsvorsitzender und CEO des ESRT. "Nun, da wir

unserem 40-jährigen Jubiläum entgegensehen, freuen wir uns sehr,

diese Tradition des Wettbewerbs, die auf vielen Wunschlisten steht,

fortzuführen."



Challenged Athletes Foundation® (CAF) ist der offizielle

Wohltätigkeitspartner des ESBRU mit einer speziellen Etappe im Rennen

für behinderte Sportler. CAF ist die weltweit führende Organisation

zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen, um ihnen generell

den Zugang zu körperlicher Aktivität und Sport zu ermöglichen, und

zwar durch globale Förderungsfinanzierung, Camps, Kliniken, Mentoring

und Motivationsbegleitung.



Bulova ist der offizielle Zeitnehmer des Rennens und wird den

Sieger und die Siegerin der Spitzenplätze der Elite-Etappe mit

Bulova-Uhren prämieren.



Die Veranstaltung wird von NYCRUNS organisiert, dem größten



Eventmanagement-Unternehmen für Laufveranstaltungen im Einzugsgebiet

von New York.



Über das Empire State Building



Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State

Realty Trust, Inc. befindet, erhebt sich in 1.454 Fuß (vom Fundament

bis zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste

Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz,

Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das

Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt anziehen,

die in einer Vielzahl verschiedener Branchen tätig sind. Die robuste

Sendetechnik des Wolkenkratzers unterstützt alle großen Fernseh- und

UKW-Radiosender im Großraum New York. In einer Umfrage des American

Institute of Architects wurde das Empire State Building zum

Lieblingsgebäude Amerikas gekürt, und die Aussichtsplattform Empire

State Building Observatory zählt zu den beliebtesten

Sehenswürdigkeiten der Welt und gilt als die größte

Touristenattraktion in der Region. Weitere Informationen über das

Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com,

www.facebook.com/empirestatebuilding, (at)EmpireStateBldg,

www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc oder

www.pinterest.com/empirestatebldg/.



Über den Empire State Realty Trust



Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender

Immobilien-Investmentfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt,

erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan

und im Großraum New York, darunter auch das Empire State Building -

das bekannteste Bürogebäude der Welt. Das Büro- und

Einzelhandelsportfolio des Unternehmens mit Firmensitz in New York,

New York, umfasste am 30. Juni 2016 insgesamt 10,1 Millionen

Quadratfuß Mietfläche, die sich aus 9,4 Millionen Quadratfuß

Mietfläche in 14 Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in

Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New

York, sowie einer Mietfläche von ca. 720.000 Quadratfuß aus dem

Gewerbebestand zusammensetzen.



Über Marmot Mountain, LLC



Marmot ist eine preisgekrönte, weltweit vertriebene Marke für

hochwertige Funktionsbekleidung, Zubehörteile und Ausrüstung. Marmot

stattet seit 1974 Kletterer, Skifahrer, Bergsteiger und Abenteurer

weltweit mit seinen Produkten aus. Marmot arbeitet mit

professionellen Bergführern, Weltklasseathleten und Expeditionen

zusammen, verschiebt die Grenzen von Produktinnovation und

Technologie und ist ein Vorreiter bei allem, was unter den extremsten

Umweltverhältnissen der Welt machbar ist. Weitere Informationen über

Marmot finden Sie unter www.marmot.com



Über die Challenged Athletes Foundation



Die Challenged Athletes Foundation® (CAF) ist weltweit führend in

der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen, die sich einen

aktiven und gesunden Lebensstil aneignen wollen. Die Überzeugung von

CAF lautet, dass körperliche Aktivität auf jeder Stufe das

Selbstwertgefühl steigert, die Unabhängigkeit fördert und die

Lebensqualität verbessert. Seit 1994 hat man mehr als 76 Millionen

USD aufgebracht und damit über 13.000 Förderanträge von Menschen mit

Behinderungen in allen 50 US-Staaten und Dutzenden Ländern erfüllt.

Darüber hinaus erreichen die Bestrebungen von CAF weitere 60.000

Einzelpersonen in jedem Jahr. Sei es eine Finanzierung über 2.500 USD

für ein Handfahrrad, die Unterstützung für eine Rennprothese aus

Karbonfaser, die von der Versicherung nicht gedeckt wird, oder die

Bereitstellung eines Mentors, der ähnliche Herausforderung gemeistert

hat und durch seine enthusiastische Unterstützung hilft - die Mission

von CAF ist klar: für die Menschen Chancen und Unterstützung bieten,

die sich einen aktiven und sportlichen Lebensstil wünschen. Weitere

Informationen finden Sie unter challengedathletes.org oder rufen Sie

unter der Nummer 858-866-0959 an.



Über Bulova



Das im Jahr 1875 gegründete Unternehmen Bulova hat sich als eine

der renommiertesten Marken der Welt etabliert und verfügt über ein

herausragendes Portfolio, zu dem Bulova, Caravelle New York,

Wittnauer-Uhren sowie die lizensierten Harley-Davidson® Timepieces

von Bulova-Uhren, die Tisch- und Armbanduhren der Frank Lloyd Wright

Collection® sowie Bulova Clocks gehören. Bulova ist in New York City

niedergelassen, betreibt acht internationale Niederlassungen und wird

in 65 Märkten weltweit vertrieben. Bulova hat sich seinen

Spitzenplatz an vorderster Front der Branche für Zeitmessung bewahrt

und sieht seine Aufgabe darin, die Uhrmacherkunst voranzubringen mit

außergewöhnlichen Designs, exklusiver Spitzentechnologie und

bewährter Qualität, die die großartige Tradition des Unternehmens

fortsetzt und die Ansprüche der heutigen globalen Konsumenten

erfüllt. Weitere Informationen findet man unter www.bulova.com.



Über NYCRUNS



NYCRUNS ist das größte Eventmanagement-Unternehmen von

Laufveranstaltungen im Großraum New York. Es organisiert mehr als 30

eigene Veranstaltungen, einschließlich der Brooklyn & Central Park

Marathons, und stellt die technische Unterstützung für Dutzende

andere bereit. Zu den Kunden von NYCRUNS zählen Empire State Realty

Trust, Google, Citibank, The New York Jets, New York University,

Columbia University, Weill Cornell, The United States Military

Academy in West Point, The Brooklyn Cyclones sowie zahlreiche andere

Organisationen der Weltklasse.







