"Goldene Henne 2016" für die "heute-show"

Die ZDF-Satiresendung erhält den Jurypreis in der Kategorie

"Politik". Helene Fischer, David Garrett und Glasperlenspiel sind

Showacts. Zu erleben ist die "Goldene Henne 2016" - Deutschlands

größter Publikumspreis - live aus Leipzig am 28. Oktober, ab 19.50

Uhr im MDR FERNSEHEN sowie im rbb Fernsehen.



Der erste Gewinner der Goldenen Henne 2016 steht fest: Die

"heute-show" erhält den Ehrenpreis in der Kategorie "Politik". Damit

würdigt die Jury das Team um Moderator Oliver Welke für seine

Leistung, den Menschen auf komödiantische und kabarettistische Art

und Weise Politik näher zu bringen.



Am 28. Oktober werden vor rund 5.000 Zuschauern in Leipzig die

Goldenen Hennen vergeben - präsentiert von MDR, SUPERillu und rbb

Fernsehen.



Zu den Showacts der Goldenen Henne 2016 gehören Schlagerstar

Helene Fischer, Star-Violinist David Garrett, Max Giesinger ("80

Millionen"), Glasperlenspiel ("Geiles Leben"), Revolverheld, Matthias

Reim, Howard Carpendale sowie Vanessa Mai. Durch den Gala-Abend führt

der Moderator und zweifacher "Henne-Sieger" Kai Pflaume.



Mit der "Goldenen Henne" werden zum 22. Mal die beliebtesten Stars

aus Sport, Musik und Fernsehen sowie Persönlichkeiten aus Politik und

Gesellschaft ausgezeichnet. Zu den Nominierten gehören in diesem Jahr

unter anderem Helene Fischer, Carolin Kebekus, Barbara Schöneberger,

Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz, Vanessa Mai, Mark

Forster, Udo Lindenberg, Martin Brambach, Elyas M'Barek, Daniel

Brühl, Fabian Hambüchen, Eric Frenzel sowie die

Handball-Nationalmannschaft.



Der MDR berichtet umfangreich vor Ort: Zwei Netzreporterteams

liefern vor der Show am Roten Teppich und während der Veranstaltung



exklusive Interviews mit den Stars des Abends. Diese Videos sind

parallel zum Livestream (www.mdr.de) auf den Facebook Accounts des

MDR, von MDR JUMP, "Meine Schlagerwelt", "MDR um 4" und "Riverboat"

zu sehen. Zusätzlich gibt es ein Social TV mit Reaktionen und

Beiträgen aus dem Netz.



Auch "MDR um 4", "MDR um 11", "MDR um 2", "MDR aktuell", der "MDR

SACHSENSPIEGEL", "MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE" sowie das "MDR THÜRINGEN

JOURNAL", MDR 1 RADIO SACHSEN - Das Sachsenradio, MDR SACHSEN ANHALT

- Das Radio wie wir, MDR THÜRINGEN - Das Radio, MDR INFO, MDR KULTUR,

MDR JUMP und MDR.DE berichten im Programm von dem Event.



Bereits ab 19.50 Uhr begleitet die Sendung "Goldene Henne 2016 -

Countdown" im MDR FERNSEHEN das Geschehen am Roten Teppich.



Und auch nach der offiziellen Preisverleihung überträgt das MDR

FERNSEHEN ab 23.15 Uhr noch weiter. Zur After-Show-Party meldet sich

das MDR JUMP-Moderatorenteam Sarah von Neuburg und Lars-Christian

Karde live aus dem Partygetümmel mit den ersten Statements der

Preisträger. Außerdem lassen die beiden die emotionalsten und

spannendsten Momente der Verleihung Revue passieren.



Neu in diesem Jahr ist das Design der Trophäe, eine moderne

Interpretation der bisherigen "Henne". Die Skulptur, ein

durchgearbeiteter Bronzeguss, wiegt knapp drei Kilogramm und ist 23

Zentimeter hoch. Entwickelt und gestaltet hat sie das Berliner

Designstudio MONOMANGO.



Die "Goldene Henne" wird seit 1995 in Erinnerung an die 1991

verstorbene Berliner Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann verliehen.



Weitere Informationen gibt es unter www.mdr.de/goldene-henne.







