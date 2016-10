"Ein Schal fürs Leben" 2016 - Save the Children und BRIGITTE setzen ein Zeichen der Hoffnung (FOTO)

Zum dritten Mal rufen die weltweit größte unabhängige

Kinderrechtsorganisation Save the Children und Deutschlands führende

Frauenzeitschrift BRIGITTE ab dem 26. Oktober zur Spendenaktion "Ein

Schal fürs Leben" auf. Mit dem Stricken oder dem Kauf eines eigens

für das Projekt entworfenen Schals werden Hilfsprojekte für Kinder in

und um Syrien unterstützt. Prominente Gesichter der diesjährigen

Aktion sind u.a. Manuela Schwesig, Felicitas Woll und Meret Becker

sowie Dunja Hayali und Ingo Zamperoni. Hier finden Sie einen Kurzfilm

zur Aktion: https://youtu.be/FnK55EEpV74



Mit der BRIGITTE-Ausgabe 23/2016 (EVT 26.10.) starten Save the

Children und BRIGITTE die Aktion "Ein Schal fürs Leben" und rufen

somit zur Unterstützung syrischer Flüchtlingskinder im Nahen Osten

auf. Der über fünf Jahre andauernde Bürgerkrieg in Syrien ist eine

der größten humanitären Krisen unserer Zeit. Mehr als 13,5 Millionen

Menschen benötigen dringend Hilfe - die Hälfte davon sind Kinder. Um

ihnen zu helfen, setzen BRIGITTE und Save the Children die Aktion

"Ein Schal fürs Leben" auch in diesem Jahr fort. "Nie war die

Situation für die syrischen Flüchtlingskinder vor Ort schwieriger und

hoffnungsloser. Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen wieder Hoffnung

machen. Manchmal reichen dafür schon ein paar Stunden, in denen sie

wieder zurückfinden zu einer normalen Kindheit und in denen sich

ihnen eine Perspektive bietet", so BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte

Huber. Damit diese Kinder die Chance auf eine Zukunft haben, brauchen

sie langfristige Begleitung und Bildung. "Syrische Kinder erleben

seit Jahren Leid und Not. Viele kennen kein Zuhause oder haben nie

die Schule besucht. Wir wollen ihnen ein Stück Normalität und



Sicherheit zurückgeben. Die Kinder müssen lesen, schreiben und

rechnen lernen, damit sie eine Zukunft haben", so Susanna Krüger,

Geschäftsführerin Save the Children Deutschland.



Hoffnung tragen und Hoffnung spenden - so funktioniert's



"Kinder, die Krieg und Flucht erfahren haben, brauchen ein

Zuhause, Hoffnung und Wärme. Ich trage den Schal, weil ich weiß, die

Hilfe für diese Kinder kommt an, und weil ich damit Menschen

ermutigen möchte, sich für Geflüchtete einzusetzen. Ich hoffe, die

Aktion findet wieder viele Unterstützer und natürlich Mitstricker-

und Mitstrickerinnen", so Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig.

Alle, die die Aktion "Ein Schal fürs Leben" unterstützen möchten,

können das Wollpaket inklusive Strickanleitung und Stricknadeln in

einem der 500 Lana Grossa-Wollgeschäfte oder über Lana-grossa.de

kaufen. Jedes Paket kostet 45 Euro. Wer keinen Schal stricken möchte,

kann auch den fertigen Schal für 79 Euro online bei Wollywood.de

erwerben. In beiden Fällen gehen jeweils 10 Euro des Erlöses in

Projekte zur Unterstützung von Kindern in und um Syrien.

Selbstverständlich können die Aktion und die Projekte von Save the

Children auch unabhängig vom Kauf oder Stricken eines Schals

unterstützt werden. Die Möglichkeit zu spenden ist direkt unter

www.savethechildren.de/schal-fuers-leben möglich. Mit dem gespendeten

Geld finanziert Save the Children die Nothilfe mit Nahrung,

Trinkwasser oder Medizin, bietet psychologische Unterstützung und

baut sichere Spiel- und Lernorte auf, in denen die syrischen Kinder

wieder Halt und Freude erfahren.



Am 10. Dezember mit dem "Schal fürs Leben" ein Zeichen setzen



Der Höhepunkt der Aktion "Ein Schal fürs Leben" ist der 10.

Dezember: Am Tag der Menschenrechte wird der Schal zum Symbol der

Hoffnung. Er soll von allen engagierten Unterstützern getragen werden

und auch Zeichen dafür sein, dass jeder Hoffnung spenden kann. Jeder,

der an diesem Tag den Schal trägt und sich damit im Alltag sowie in

den sozialen Netzwerken zeigt, macht auf die Not syrischer Kinder und

die Spendenaktion aufmerksam. Auch die prominenten Unterstützer der

Aktion teilen an diesem Tag ein Foto von sich mit dem Schal auf

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest mit den Hashtags

#schalfuersleben oder #hoffnungtragen.



Alle Informationen zur Aktion finden sich auf der

BRIGITTE-Webseite unter "Ein Schal fürs Leben". Mehr zu den

Spendenmöglichkeiten und Porträts von syrischen Kindern auf

www.savethechildren.de/schal-fuers-leben.



- Fotomaterial zum Download erhalten Sie hier: http://bit.ly/2e9w7vU

- Kurzer Aktionsfilm kann hiermit geteilt werden:

https://youtu.be/FnK55EEpV74

- Aktionsfilm mit den Prominenten kann hiermit geteilt werden:

https://www.youtube.com/watch?v=0xY8oDSITp8



Alle Materialien sind honorarfrei zu redaktionellen Zwecken unter

Angabe der Credits und nur im Kontext der Aktion "Ein Schal fürs

Leben" zu verwenden.



Über Save the Children



Save the Children ist als größte unabhängige

Kinderrechtsorganisation der Welt in mehr als 120 Ländern tätig. Die

Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor

Ausbeutung und Gewalt sowie Überleben und Gesundheit - auch in

Katastrophensituationen. Save the Children setzt sich ein für eine

Welt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder

gesund und sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen

können.



Über BRIGITTE



BRIGITTE ist das Leitmedium für Frauen in Deutschland, weiß, was

Frauen bewegt und kennt all ihre Facetten. BRIGITTE hält die perfekte

Mischung bei Auswahl und Umsetzung der Themen bereit und bietet die

Vielfalt, die Frauen interessiert: Mode, Beauty, Kultur, Reise,

Kochen, Gesundheit und Wohnen - mit erstklassigem Service und stets

auf Augenhöhe der Leserin. Sie nimmt aktuelle und gesellschaftlich

relevante Themen auf, die Frauen betreffen - leicht und emotional,

aber nie oberflächlich. Reportagen, Porträts und Dossiers überzeugen

mit starken journalistischen Inhalten. Als meistgelesene klassische

Frauenzeitschrift erzielt BRIGITTE mit 2,69 Millionen Leserinnen pro

Ausgabe die höchste Reichweite im Wettbewerb über alle Altersgruppen

hinweg (ma 2016-II) und erreicht eine verkaufte Auflage von

durchschnittlich 477.448 Exemplaren (IVW III/2016) BRIGITTE erscheint

14-täglich mittwochs zum Preis von 3,20 Euro.







