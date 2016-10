Rheinische Post: Union verlangt beschleunigte Bearbeitung tschetschenischer Asylanträge

(ots) - Nach den jüngsten Razzien gegen Tschetschenen

unter Terrorverdacht hat die Union eine beschleunigte Bearbeitung von

Asylanträgen von Tschetschenen durch das Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge (BAMF) und eine konsequente Anwendung der

Dublin-Verordnung gefordert. "Vor dem Hintergrund, dass die meisten

tschetschenischen Asylbewerber über Polen einreisen, müssen die, die

in Polen registriert wurden, auch umgehend nach Polen zurückgebracht

werden", sagte Unions-Sicherheitsexperte Stephan Mayer der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Er

verwies auf eine niedrige Anerkennungsquote tschetschenischer

Antragssteller. Die Redaktion berichtet unter Berufung auf Angaben

des BAMF, dass die Zahl der Asylanträge von Tschetschenen in den

ersten neun Monaten dieses Jahres mit 7.715 bereits mehr als doppelt

so hoch war wie im gesamten letzten Jahr mit 3.711. Die Schutzquote

sei jedoch von 7,5 auf 3,9 Prozent gesunken.







