Stuttgarter Zeitung: Interview mit Polizeigewerkschafts-Chef Wendt: "Ich will die AfD klein halten

(ots) - Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft

(DPolG), Rainer Wendt, wehrt sich gegen Vorwürfe, die Polizei würde

von rechtem Gedankengut unterwandert. "In jeder Bevölkerung gibt es

einen bestimmten Anteil von Kriminellen und Extremisten", sagte er im

Interview der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten"

(Mittwoch-Ausgabe). "Die möchte ich alle in der Polizei nicht haben."

Von Polizisten werde eine vorbildhafte Funktion verlangt. "Ich

glaube, dass wir diesem Anspruch grundsätzlich gerecht werden."



Insbesondere in Sachsen ist die Polizei verstärkt in den Verruf

geraten, für Straftaten von rechts weniger empfänglich zu sein als

für Gewalt von links. "Die Kumulation mancher Ereignisse ist manchmal

unglücklich für uns", sagte Wendt. "Doch ich denke, dass die weit

überwiegende Anzahl aller Polizisten über jeden Verdacht erhaben

ist." Seine Gewerkschaft begrüße es, dass die Landesregierungen wie

zuletzt in Bayern "hart vorgehen", wenn Polizisten eine Nähe zu

Gruppierungen wie den "Reichsbürgern" haben. "Wir sind der festen

Überzeugung, dass solche Leute im Polizeidienst gar nichts verloren

haben."



Auch Wendt selbst wird der Vorwurf gemacht, keine Berührungsängste

mit der AfD zu haben. "Der stört mich sehr, weil ich seit 43 Jahren

CDU-Mitglied bin", sagte er. Er wolle mit der AfD "nichts zu tun

haben", so der Gewerkschaftschef. "Ich will die klein halten." Die

Diskussion sei "einigermaßen hysterisch geworden". In Deutschland

gelte "als Rechtspopulist manchmal schon der, der auf die Existenz

bestehender Gesetze hinweist und eine auch nur in Nuancen andere

Auffassung in der Flüchtlingspolitik vertritt als beispielsweise die

Kanzlerin". Die CDU mache einen großen Fehler, indem sie die

Benennung von Problemen etwa der AfD überlasse. "Wenn sie permanent

jeden Kritiker der Willkommenskultur ausgrenzt, dann schwächt sie



ihren rechten Flügel immer mehr", rügte Wendt. "Dann wird der von

anderen Leuten besetzt." Erforderlich sei eine "ganz offensive

Auseinandersetzung mit deren Inhalten".







