NOZ: Bundesumweltministerin nennt CO²-Belastung alarmierend

(ots) - Bundesumweltministerin: CO²-Belastung

alarmierend



Hendricks sieht aber bei Wind-und Sonnenenergie "hoffnungsvolle

Zeichen" - "Weltweit 500 000 neue Sonnenkollektoren pro Tag"



Osnabrück. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat den

aktuellen Kohlendioxid-Bericht, wonach weltweit noch nie so viel CO²

in der Luft gelegen hat wie im vergangenen Jahr, als "alarmierend"

bezeichnet. "Das zeigt: Der Klimawandel schreitet voran", sagte

Hendricks der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Die von der

Weltorganisation für Meteorologie festgestellte CO²-Konzentration

müsse bei der Klimakonferenz Anfang November in Marrakesch zum Thema

werden.



Die Ministerin verwies aber auf "hoffnungsvolle Zeichen". Laut

Internationaler Energieagentur würden jeden Tag weltweit etwa 500.000

Sonnenkollektoren aufgestellt. Vor allem die USA, Indien, Mexiko und

China preschten voran. In China werde alle zwei Stunden eine neue

Windturbine installiert. Nach den Worten von Hendricks wächst der

Anteil erneuerbarer Energie an der Stromversorgung damit rasanter als

erwartet. Mehr als die Hälfte der 2015 neu installierten

Stromkapazität habe weltweit erneuerbare Energien zur Grundlage

gehabt, vor allem Wind- und Sonnenenergie.







