Piraten-Politiker Gerwald Claus hatte seinem Opfer gedroht, "richtigen Terror" zu machen

(ots) - Der Piraten-Politiker Gerwald Claus terrorisierte

sein späteres Opfer Jan Mirko L. über anderthalb Jahre. Das ergibt

sich aus der Ermittlungsakte, die dem stern vorliegt. Der 29-jährige

Jan Mirko L. fühlte sich "erheblich in seiner Lebensqualität

eingeschränkt" und fürchtete, "dass die Situation eskalieren könne,

da er dem Tatverdächtigen körperlich unterlegen sei." So gab er es

bei der Berliner Polizei zu Protokoll, als er den Politiker Ende Juni

2016 wegen Nachstellung anzeigte. Mehrfach habe er Claus gebeten, ihn

in Ruhe zu lassen. Der Politiker habe ihm daraufhin gedroht, er werde

"richtigen Terror" veranstalten. Dass sie Jan Mirko L. nicht ernst

genug genommen hat, glaubt die Berliner Polizei nicht. "Die Drohung,

"richtig Terror" zu machen, begründete nicht den Verdacht auf eine

konkrete Gefährdung des Herrn L.", schreibt die Pressestelle. "Auch

gab es keine Hinweise, dass es sich hierbei um einen eskalierenden

Stalkingvorfall handelte." Jan Mirko L. wurde im September, rund

zwölf Wochen nachdem er Anzeige gegen Gerwald Claus erstattet hatte,

erwürgt in der Berliner Wohnung des Piraten-Politikers aufgefunden.

In einem Brief an seinen Ex-Freund hatte Gerwald Claus die Tat

gestanden. Er beging Selbstmord.



Datum: 26.10.2016 - 07:05

