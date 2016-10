Umzug Wien Linz

Möbelmobil garantieren einen umfassenden Umzugsservice nicht nur in Wien und Umgebung an, sondern auch für private und gewerbliche Umzüge von Wien nach Linz.

Mit Möbelmobil nach Linz umziehen

(firmenpresse) - Wien - 26.10.2016: Wer schon innerhalb der Stadt Wien umgezogen ist, der weiß, dass der ganze Umzug bei guter Vorbereitung auch mit einem kleineren Transporter durchgeführt werden kann. Denn zwei Fahrten in Wien und Umgebung nehmen nicht viel Zeit in Anspruch. Beim Umzug Wien Linz sowie bei Umzügen in andere Städte im gesamten Bundesgebiet bedarf es allerdings einer gründlichen Planung, weil für eine längere Srecke in der Regel eine Fahrt kalkuliert wird. Dies spart natürlich viel Zeit und Geld. Haben Sie wenig Zeit für den Einkauf der Umzugskartons und des Verpackungsmaterials, für das Einpacken und die Organisation des Umzugstransporters? Dann überlassen Sie diese Arbeit den erfahrenen Möbelpackern von Möbelmobil.



Durchführung des Umzugs nach Linz



Soll Ihr Umzug Wien Linz reibungslos und professionell durchgeführt werden, dann kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie eine kostenlose Besichtigung. Unsere Möbelpacker schauen sich Ihr Inventar an und können vor Ort die Größe des Umzugswagen genau kalkulieren und einen unverbindlichen Kostenvoranschlag ohne versteckte Kosten machen. Dabei kann selbstverständlich je nach Größe des Umzugsguts auf Wunsch auch ein Pauschalpreis vereinbart werden. Fragen Sie danach, denn Fragen kostet nix. Damit Ihr Umzug nach Linz auch schnell durchgeführt wird, bieten wir auch einen professionellen Packservice sowie Möbelmontage an. Die Mitarbeiter unserer Firma Möbelmobil bringen jahrelange Erfahrung und können



- viel Platz beim Einpacken sparen,

- die Möbel sicher und fachgerecht abbauen und aufbauen,

- wertvolle Möbel mit Decken und Folien schützen,

- das Umzugsgut im Lkw mit Gurten richtig sichern,

- den Umzugswagen schnell und korrekt beladen,

- Umzugstransporter fachgerecht laden.



Richtiges Einladen nach einer logischen Reihenfolge und Verteilen des Umzugsguts im Umzugstransporter ist auch deshalb wichtig, weil alles schnell ausgeladen und im neuen Zuhause wieder eingeräumt werden kann. Bei jedem Umzug kontrollieren unsere Möbelpacker, ob alle Kartons korrekt verpackt sind, und laden diese zuerst auf die Ladefläche. Dann kommen die demontierten und geschützten Möbel, die zusätzlich mit Gurten gesichert werden müssen. Dies sorgt für einen sicheren Umzug nach Linz auf einer langen und kurvenreichen Strecke von Wien. Am Ende werden die Elektroteile und Pflanzen geladen, damit sie nach dem Ausladen zuerst in der neuen Wohnung schnell am richtigen Platz sind.





Mit Möbelmobil nach Linz umziehen



Wenn Sie mit einer professionellen und preiswerten Firma von Wien nach Linz umziehen wollen, dann rufen Sie uns an und machen Sie einen Besichtigungstermin. Sie haben auch die Möglichkeit auf unserer neuen Internetseite www.moebelmobil.at in Ruhe unser Umzug Anfrageformular auzufüllen. Wir werden uns bei Ihnen schnell melden und mit Ihnen alle wichtigen Details zu Ihrem Umzugsvorhaben schnell klären.







Möbelmobil - Umzug Wien sorgt für schnelle Umzüge aller Art: Privatumzüge und Firmenumzüge in Wien und ganz Österreich. Möbel professionell in der alten Wohnung abbauen und in der neuen Wohnung schnell aufbauen, Küche fachgerecht demontieren und montieren, sicheres Verpackungsmaterial für Möbel organisieren - für die erfahrenen Fachkräfte der Umzugsfirma aus Wien ist das seit mehr als fünf Jahren tägliche Routine. Wir bieten neben Umzügen für ganz Österreich ebenfalls Umzüge für ganz Europa.





Möbelmobil - Umzug Wien

Breitenfurterstraße 1/1/8, 1120 Wien

Firma: Möbelmobil - Umzug Wien

Ansprechpartner: Ajla Macic

Stadt: Wien

Telefon: +4319203761



