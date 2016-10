Wellness an der Ostsee: Erholung für Seele und Geldbeutel

Wellnessurlaub in Deutschland bereits ab 55 Euro pro Nacht und

Doppelzimmer / Günstige und sehr gut bewertete Alternativen in Polen

und Tschechien / Preisvergleich spart in der Spitze bis zu 43 Prozent



Wellnessurlauber, die für ein Wochenende dem grauen November

entfliehen möchten, müssen dafür nicht viel Geld ausgeben. Der

CHECK24-Hotelvergleich zeigt: ein Doppelzimmer in einem deutschen

Wellnesshotel gibt es bereits für unter 100 Euro pro Nacht inklusive

Frühstück.1) Eine Nacht im günstigsten Vier-Sterne-Hotel kostet

lediglich 55 Euro.



Im Norden der Bundesrepublik finden Gäste die meisten günstigen

Wellnesshotels. Besonders die Ostsee bietet eine große Auswahl. An

der Nordsee hingegen gibt es zum Betrachtungszeitpunkt keine Angebote

unter 100 Euro.



Auch in den europäischen Nachbarländern gibt es preiswerte

Wellnesshotels. An der polnischen Ostseeküste und in der

tschechischen Region Karlsbad können Wellnessurlauber aus einem

großen Angebot an Zimmern unter 100 Euro pro Nacht wählen.



Urlaub in deutschem Wellnesshotel ab 55 Euro pro Nacht



Zum Betrachtungszeitpunkt waren in den ausgewählten deutschen

Urlaubsregionen im CHECK24-Hotelvergleich in 28 Hotels Zimmer

verfügbar. Berücksichtigt wurden nur Hotels, die über mindestens drei

Sterne, Restaurant, Fitnessstudio, Pool und Spa verfügen. Bereits ab

55 Euro pro Nacht und Doppelzimmer inkl. Frühstück übernachten Gäste

in den günstigsten Hotels im Vergleich. Unter den zehn günstigsten

Hotels im Vergleich befinden sich im Abfragezeitraum lediglich drei

im Süden der Bundesrepublik. Die Ostseeregion bietet mit 13

Wellnesshotels die meisten günstigen Angebote.



Ein Blick über die Grenzen lohnt: Polen und Tschechien als

preiswerte Alternativen



Urlauber, die preiswerte Alternativen für einen Wellnessurlaub in



Deutschland suchen, sollten einen Blick nach Polen oder Tschechien

werfen. In der tschechischen Urlaubsregion Karlsbad und an der

polnischen Ostseeküste gab es zum Betrachtungszeitpunkt 23

Wellnesshotels, die eine Übernachtung für unter 100 Euro bieten.



Bereits ab 43 Euro übernachten Gäste inklusive Frühstück im Hotel

Mistral Sport an der polnischen Ostseeküste. In Marienbad, das zur

tschechischen Region Karlsbad gehört, kostet eine Übernachtung mit

Frühstück im Agricola Wellness & Sport Resort ab 53 Euro.



Dabei müssen Gäste keinerlei Abstriche machen: die betrachteten

Wellnesshotels in Polen und der Tschechischen Republik sind mit einer

durchschnittlichen Bewertung von 8,5 bzw. 8,6 von zehn die

bestbewerteten im Vergleich.



Im deutschsprachigen Ausland bietet lediglich Österreich vier

Hotels zu den gewählten Konditionen. Die Schweiz hat zum

Betrachtungszeitpunkt kein Hotel für unter 100 Euro pro Nacht im

Angebot.



Durch Anbietervergleich: Einsparungen von bis zu 43 Prozent

möglich



Gäste, die vor Buchung den CHECK24-Hotelvergleich nutzen, sparen

bei den Hotelkosten bis zu 43 Prozent. So kostet eine Übernachtung

mit Frühstück im Hotel Venus in Karlsbad beim teuersten Anbieter 150

Euro. Beim günstigsten Anbieter zahlen Gäste für die identische

Zimmerkategorie lediglich 86 Euro und sparen so 64 Euro pro Nacht

oder 43 Prozent.



1)Preise gelten für eine Übernachtung in einem Zimmer für zwei

Erwachsene inkl. Frühstück. Reisezeitraum: 18.11. bis 21.11.2016.

Suchkriterien: mind. sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung

auf CHECK24.de, mind. drei Sterne. Hotelausstattung: Fitnessstudio,

Restaurant, Pool, Spa. Themenfilter: Wellness. Preis: unter 100 Euro

pro Nacht. Betrachtete deutsche Urlaubsregionen: Allgäu, Bayerischer

Wald, Mecklenburgische Seenplatte, Oberbayerisches Fünfseenland,

Ostseeregion, Sauerland, Schwarzwald Vollständige Tabellen mit allen

Hotels abrufbar unter http://ots.de/ZqO2Q



Über die CHECK24 Vergleichsportal GmbH



Die CHECK24 Vergleichsportal GmbH ist Deutschlands großes

Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-,

Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und

Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die

Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden

Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter

über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850

Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter

für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für

Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter,

über 400.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90

Pauschalreiseveranstalter.



CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz

durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren

Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse

generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben

werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit

Hauptsitz in München.







