Weihnachten im Rarehouse feiern: Ideale Location im Industrial Design in Köln

Top-Eventlocations in Köln sind rar und oft bereits Monate im Voraus ausgebucht. Zu den NEWCOMERN der Locations für Firmenevents, in der Kölner Umgebung, zählt das Rarehouse in Frechen.

(firmenpresse) - Unternehmen, die eine Weihnachtsfeier oder einen anderen Firmenevent im letzten Quartal des Jahres planen, sichert das Rarehouse in Köln noch Termine zu.

Besondere Eventlocations in Köln sind rar. Oft wird eine stadtnahe Lage gewünscht, mit unterschiedlichen Räumlichkeiten, die auch für mehr als 300 Personen ausreichend Platz bieten sollen. Je nach Event spielt dabei das Ambiente der Location eine große Rolle. Hat man die passende Eventlocation erst einmal gefunden, ist diese oft Monate im Voraus bereits ausgebucht. Unternehmen, die eine große Weihnachtsfeier, ein gemütliches Come-together zum Jahresende oder ein andere Firmenveranstaltung im letzten Quartal des Jahres planen, sollten sich jetzt bereits die passende Location sichern.

Location-Geheimtipp für Firmenevents - das RAREHOUSE

Zu einem wahren Location-Geheimtipp für Weihnachtsfeiern hat sich das Rarehouse in Köln-Frechen etabliert. Es überzeugt mit seinen vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der unterschiedlichen Räumlichkeiten und mit seinem einzigartigen Mix aus Industrial Design und Shabby Chic. Direkt vor den Toren von Köln am Autobahnkreuz Köln-West gelegen, bietet das Rarehouse auf rund 800 Quadratmetern Räumlichkeiten für zwei bis 350 Personen.

Dabei eignet sich die Palmen Halle mit rund 400 Quadratmetern, nicht nur - aber auch - für große Weihnachtsfeiern. In der Kaminhalle sind Dinner und besinnliche Events um Weihnachten genauso beliebt wie im etwas größeren Fotostudio des Rarehouses in Köln. Dabei sind die einzelnen Räume und Hallen miteinander verbunden und somit beliebig erweiterbar. Auch der Lichthof, mit einem fast vollständig verglasten Dach, eignet sich bestens für Weihnachtsfeiern.

Das RAREHOUSE bietet entspannte Atmospäre im kreativen Ambiente.

Ellen Kamrad, Eventmanagerin aus Köln, ist nun exklusiv für das Booking des Rarehouse in Frechen verantwortlich. "Das Rarehouse bietet entspannte Atmosphäre im kreativen Ambiente. Jenseits des städtischen Trubels finden Unternehmen für ihre Events eine private Atmosphäre und beste Nutzungsmöglichkeiten." Interessenten können das Rarehouse über Ellen Kamrad anfragen. Dabei übernimmt die erfahrene Eventmanagerin bei Anfrage auch die Gestaltung und Organisation der Firmenveranstaltung. "Noch hat das Rarehouse ein paar Termine für Weihnachtsfeiern im November und Dezember frei", so Kamrad.

Ellen Kamrad bietet maßgeschneiderten Full-Service für Veranstaltungen aller Art. Das Portfolio der erfahrenen Diplom-Eventmanagerin IST erstreckt sich von der Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen über Künstlermanagement bis zu Vermittlung von Eventdienstleistern.

Dabei versteht sich Ellen Kamrad als Ihr Partner für individuelle Inszenierungen von Events und Veranstaltungen ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design: Von der Planung und Organisation Ihrer Seminare und Meetings über Tagungen, Konferenzen oder Jubiläen begleitet und gestaltet Ellen Kamrad Ihren Event mit höchster Professionalität.

Mit ausgearbeiteten Konzepten, passenden Locations und unterhaltsamen Künstlern unterstützt die Eventfachfrau das Gesamtziel der Veranstaltung im Sinne Ihrer Kunden. Auf die über zehnjährige Erfahrung in der Eventbranche von Ellen Kamrad vertrauten bereits Kunden wie die Deutsche Bahn - Köln oder die TUI Group.

