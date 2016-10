Photovoltaik liebt Infrarotheizung - gesunde Wärme mit dem Smartphone

SunStone Heizung mit Speicher lässt sich auch von unterwegs steuern

(PresseBox) - .

Photovoltaik liebt Infrarotheizung - gesunde Wärme mit dem Smartphone

SunStone - Sonnensteine sind ideal die Wärme aufzunehmen um lange die gespeicherte Strahlungswärme wiederzugeben. Zusätzlich hilft die Speicherung von Sonnensteinen die Wärme ständig an den Raum abzugeben. SunStone ist einer der Marktführer für natürliche Infrarotheizung mit dem Speicherstein.

Wärme ist Leben - Wärme ist Infrarotheizung

Wärme bedeutet Leben, der Mensch fühlt sich zwischen 20 und 24° sehr wohl. Strahlungswärme ist angenehm und lässt sich dank innovativer Technologie intelligent regeln. Zusammen mit Photovoltaikanlagen und innovativen Apps, lässt sich die SunStone Marmorheizung vom Smartphone auch von unterwegs steuern.

Auch zum nachträglichen Ausstatten von Häusern sind Infrarotheizungen von Sunstone eine einfache aber ideale Möglichkeit um Wärme in den Räumen zu erhalten oder bestehende Nachtspeicherheizungen zu ersetzen, nach der Installation auch per Smartphone steuerbar.

Eine LED Beleuchtung mit der Marmorheizung als Ambiete - Beleuchtung oder Orientierung gehört ebenso als Option dazu.

Infrarot - die Sonnenheizung - mit Photovoltaik

Wer die Kraft der Photovoltaikanlage nutzt um die Heizung zu betreiben, nutzt direkt die Kraft der Sonnenenergie mithilfe Solarstrom. Infrarotheizungen sind perfekte Partner für die "gesunden" Infrarotheizungen anstelle Nachtspeicher, ideal für Niedrigenergiehäuser, da die Installationskosten minimal sind.

Steuern Sie Ihre Sunstone Heizung mit dem Smartphone

Von der Ferne lassen sich die smarten SUNSTONE Heizungen exakt steuern über IPHONE oder Smartphone, kein Problem.

Informationen und Beratungen

Beratungen in der Metropolregion Nürnberg unter 0800 9928000



Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Datum: 26.10.2016 - 07:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1416818

Anzahl Zeichen: 2226

Kontakt-Informationen:

Firma: iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Stadt: Weißenohe bei Nürnberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung