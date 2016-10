Batten& Company eröffnet neuen Standort in Dubai (FOTO)

Die Strategieberatung Batten & Company hat ein Büro in den

Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet. Der neue Standort wird in

Kooperation mit IMPACT BBDO in Dubai schrittweise aufgebaut und wird

als Knotenpunkt für die Arbeit von Batten & Company in den

Wachstumsmärkten des Nahen und Mittleren Osten dienen.



Batten & Company wird gemeinsam mit IMPACT BBDO strategische

Beratungsleistungen im Bereich von Marketing & Sales in der Region

aufbauen und dann sukzessive Ressourcen vor Ort etablieren. Beide

Partnerunternehmen sitzen im Emirates Tower und sind Teil des

weltweiten BBDO Netzwerks. Batten & Company besitzt dadurch den

Zugriff auf globale Ressourcen und Kompetenzen des globalen Networks

und kann so auch in den Boommärkten des Nahen und Mittleren Osten

seine Kunden gezielt beraten und unterstützen. "Die Präsenz vor Ort

wollen wir nutzen, um die Bedürfnisse in der arabischen Region noch

besser zu verstehen. So schaffen wir optimale Beratungslösungen für

unsere Kunden, die es immer stärker nach Dubai zieht", sagt Steffen

Thiel, Associate Partner bei Batten & Company.



Bei der Büroeröffnung in Dubai hatte Batten & Company seine

globale Studie zum Thema "Monetärer Wert und Wahrnehmung der Marke

Arabien und ihrer Metropolregionen" vorgestellt. "Die Studie kam sehr

gut an und führte zu interessanten, intensiven Dialogen. Die ersten

Feedback- und Kundengespräche sind sehr positiv verlaufen", sagte Udo

Klein-Bölting, CEO & Managing Partner bei Batten & Company.



IMPACT BBDO sieht ebenfalls ein großes Potential für

Beratungsleistungen im arabischen Wirtschaftsraum. "Wir stellen einen

hohen Bedarf an neuen Beratungsansätzen im Nahen Osten fest. Die

Consultants von Batten & Company mit ihrer Expertise sind hier die

idealen Partner, um die Herausforderungen unserer Kunden anzunehmen

und einzulösen", sagte Oussama Gholmieh, General Manager bei IMPACT



BBDO in Dubai.



Batten bietet auch an seinem neuen Standort ein maßgeschneidertes

Angebot in Bezug auf Kundennähe, kann spezifische und strategische

Fragestellungen zum Thema Marketing & Kommunikation gezielt

beantworten und wird dabei von den Kollegen aus den Kreativ-Agenturen

des BBDO Networks unterstützt.



Die Standort-Leitung in Dubai wird durch Oussama Gholmieh (General

Manager bei IMPACT BBDO) und Steffen Thiel (Associate Partner bei

Batten & Company) übernommen. Steffen Thiel hat in England studiert

und ist im arabischen Raum (Saudi Arabien, Irak, Iran, Bahrain,

Qatar, Ägypten) aufgewachsen.



Über Batten & Company



Batten & Company ist eine der führenden Strategieberatungen für

Marketing und Vertrieb. Mit über 1.500 erfolgreich durchgeführten

Projekten für internationale Blue Chip-Kunden ist Batten & Company

Marktführer für Beratungsleistungen rund um marktorientierte

Unternehmensführung. 2000 als BBDO Consulting gegründet, hat Batten &

Company als Tochter der BBDO Group Germany und Teil des globalen

BBDO-Netzwerks vollen Zugriff auf die Ressourcen und Kompetenzen

eines globalen Netzwerks mit über 290 Büros in 77 Ländern. Batten &

Company berät Unternehmen zu Themen rund um profitables und

nachhaltiges Wachstum. Das Leistungsspektrum reicht von der Analyse

und Strategieentwicklung bis zum Umsetzungsmanagement. Batten &

Company versteht sich als verbindendes Element zwischen

Unternehmensstrategie und der Übersetzung in konkrete

Marketingprogramme und Maßnahmen. Der Branchenfokus liegt auf

Branchen mit hoher Veränderungsdynamik in Marketing und Vertrieb.







