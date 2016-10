Der Herbst wird bunt – Die Trolls ziehen bei MIFUS ein

Am Donnerstag war es endlich so weit, der Film „Trolls“ erschien in den deutschen Kinos! Und deshalb gibt es bereits jetzt eine große Auswahl an Trolls Spielzeug bei MIFUS.de. Seit dem 20. Oktober 2016 entführt uns Dreamworks mit Poppy, Branch und Co. in eine bunte Welt voller Abenteuer. Unter der Regie von Mike Mitchell ist eine herrlich spaßige Kindergeschichte entstanden, die ein Erlebnis für die ganze Familie verspricht.

Übrigens: Da die kleinen Trolls mit ihren lustigen Frisuren auch gerne mal singen, werden in der deutschen Version des Films die Hauptrollen von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster gesprochen.

Wer kennt sie nicht von früher - die kleinen Troll Dolls, deren knallig bunte Haare so lustig in die Höhe ragen?! Die einstigen Nackedeis mit Diamanten im Nabel erobern jetzt auf der Leinwand nicht nur spielend die Herzen der Kinder, sie rufen auch nostalgische Erinnerungen von Erwachsenen wach. Seit den 60ern gibt es die kleinen Trollfiguren immerhin schon.

Trolls gibt es jetzt auch bei MIFUS.de

Wer das traumhafte Abenteuer im Kino mit seinen Kindern sieht, der wird sich über die umfassende Auswahl an Fanartikeln freuen. Die kleinen Figürchen haben sich schon jetzt ihren festen Platz im Sortiment des Spielwaren-Onlineshops MIFUS.de gesichert. Die Auswahl ist groß: Geschirr, Wohntextilien, Kinderschminke und Hairstyling-Produkte, Kindermöbel, Spiele und Puzzles, Taschen und Rucksäcke und auch Bastelutensilien sind im Sortiment. Wer meint, dass das schon umfassend wäre, der hat die wichtigsten Must-Haves vergessen: die Trolls Figuren und natürlich das Hörspiel zu Film. Für die kommende Adventszeit gibt es neben dem Trolls Spielzeug natürlich auch verschiedene Adventskalender im Angebot.

MIFUS steht für großes Kino

Schon anderen großen Kinostars hat der Online Spielzeug Shop MIFUS ein Zuhause geboten. Die Spielwaren von den „Trolls“ sind neben Spielwaren von „Findet Dorie“, „Die Eiskönigin“, „Arlo & Spot“ und vielen mehr in guter Gesellschaft. Aber eins ist klar: mit den Trolls im Sortiment sollte es im Spielwarenlager von MIFUS wohl nicht langweilig werden!









