Ausgezeichnet für Umweltschutz / Schöck ist ein Klimaschutz-Unternehmen (FOTO)

Der Bauproduktehersteller Schöck aus Baden-Baden wurde gemeinsam

mit dem Farbenhersteller J.W. Ostendorf aus Coesfeld als neue

Mitglieder der bundesweiten und branchenübergreifenden

Exzellenzinitiative Klimaschutz-Unternehmen e.V. aufgenommen. Beide

Unternehmen wurden gestern in Berlin vom Parlamentarischen

Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Uwe

Beckmeyer, für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet und erhielten

ihre Mitgliedsurkunde.



Die Leistungen im betrieblichen Klimaschutz wurden von einem

unabhängigen Fachgutachter analysiert und von einer Expertenjury

geprüft. Das Umweltmanagement von Schöck beinhaltet dabei den Bau von

Betriebsgebäuden, das Fuhrparkmanagement, die Produktionstechnik und

die Produkte. "Wir wollen mit unseren Produkten einen Beitrag zum

Umweltschutz leisten, Arbeitsplätze schaffen und umweltfreundlich

produzieren", betont Geschäftsführer Technik Dr. Harald Braasch.

Beispiele zur Einsparung von Emissionen sind der Einsatz von

Photovoltaik, eines Blockheizkraftwerks in Baden-Baden sowie die

Wärmerückgewinnung aus einer Drucklufterzeugungsanlage am Standort

Halle. Dort wandelt die Drucklufterzeugungsanlage rund 95 Prozent der

Energieaufnahme in Wärme um, die das Unternehmen zu 75 Prozent als

Prozesswärme in seiner Produktion einsetzt. Die Bilanz: Mehr als

200.000 Kilowattstunden spart Schöck damit an seinem Standort Halle

ein.



Insgesamt konnte das mittelständische Unternehmen seinen

Energieverbrauch im Jahr 2015 im Vergleich zum Basisjahr 2010 um

1.770 Megawattstunden reduzieren, was einer Effizienzsteigerung des

Energie-Einsatzes von 15,5 Prozent entspricht. Die

Kohlendioxidemissionen reduzierte das Unternehmen im gleichen

Zeitraum um 1.107 Tonnen (Senkung um 25,6 Prozent). Ohne die

Investitionen in seine Energieeffizienzmaßnahmen wären die



Energiekosten für das Unternehmen in den letzten fünf Jahren um mehr

als 180.000 Euro höher ausgefallen. Das Hauptprodukt Schöck Isokorb -

ein tragendes Wärmedämmelement für den Anschluss von Balkonen an

Gebäuden - wurde durch effizienten Einsatz von Rohmaterialien in

seinen energiesparenden Eigenschaften so weit optimiert, dass in den

letzten acht Jahren 1.680 Tonnen an Kohlendioxidemissionen eingespart

wurden.







