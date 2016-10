Effektive Vorbereitung des Briefing-Gesprächs mit einem Trainer

(PresseBox) - Teil 2 der Serie: ?Wie finden Sie den richtigen Trainer??

Nachdem Sie sich z. B. mittels der Checkliste (s. SIM Aktuell Ausgabe 3/2011) für einen qualifizierten Trainer entschieden haben, geht es im nächsten Schritt darum, diesem die Hintergründe und Ziele Ihrer geplanten Weiterbildungsmaßnahme ergebnisorientiert zu vermitteln.

Wozu dient überhaupt das Briefing-Gespräch? Es ist der Ausgangspunkt und Stellhebel für Ihr Training. Es klärt Vertragsinhalte und kann zur Auftragsvergabe herangezogen werden. Zusätzlich wird es dazu genutzt, dem Trainer einen Einblick in die spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens zu geben. Somit machen Sie ihn mit den übergeordneten Zielen, der Strategie, der Kultur und den Menschen vertraut.

Stellen Sie außerdem sicher, dass der Trainer das notwendige Kompetenzprofil für das geplante Training aufzeigt.

Was sollte Bestandteil des Briefinggespräches sein?



Die Auftragsklärung inkl. Lernziele, Leistung, Vergütung, Spesenregelung, Vertraulichkeit, Trainer und eventuelle zu erwartende Kosten für spezielle Lernprojekte

Eine Rückmeldung zum Angebot und dem ersten Konzeptvorschlag

Der Abgleich sowie Plausibilitäts-Check

Kommunikation der Rahmenbedingungen

Sicherstellung eines gemeinsamen Verständnisses zu allen Punkten

Vermittlung der Besonderheiten des Unternehmens, z. B. Werte, Führungskultur

Die Priorisierung der Inhalte und Vorgehensweisen

Eine Terminkonkretisierung für die durchzuführende Maßnahme

Festlegung der nächsten Schritte

Wenn Sie alle Aspekte ansprechen, im Detail klären und verabschieden, können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Sie eine sehr gute Basis für ein erfolgreiches Training haben.





