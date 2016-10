Schauspielerin Eleonore Weisgerber kämpft um ihre Rente

(ots) - Eleonore Weisgerber (68) verklagt den Staat, weil

die Altersbezüge für Schauspieler zu niedrig sind. Darüber berichtet

die Zeitschrift FRAU IM SPIEGEL in ihrer aktuellen Ausgabe.



Weisgerber gehört zu den gefragtesten deutschen Schauspielerinnen

und ist seit über 46 Jahren im Beruf. Von ihrer Rente (knapp über 900

Euro) könnte sie ohne zusätzliche private Alters-Absicherung nicht

leben. So klagt sie seit über drei Jahren gegen ihren Rentenbescheid

vor dem Berliner Sozialgericht. Sie sagt: "Ich klage gegen die

Verletzung des Gleichbehandlungs-Paragraphen." Denn Film- und

Fernseh-Schauspieler werden nur für Drehtage bezahlt. Sie können nur

für die Tage, an denen sie offiziell angestellt sind, in die

Rentenkasse einzahlen.



Das findet die zweifache Mutter, die mit ihrem Kollegen Joachim

Bliese (81) verheiratet war, höchst ungerecht: "Die Drehtage sind nur

das Ergebnis unserer Arbeitszeit. Es müssten auch Vor- und

Nachbereitung eines Projekts zur Arbeitszeit gerechnet werden. Dazu

gehören Recherche, Rollenentwicklung, Text-Lernen, Kostüm- und

Maskenproben, Nachsynchronisation und Pressetermine." Vor Gericht ist

sie jetzt in der zweiten Instanz: "Wenn ich Glück habe, bin ich noch

am Leben, wenn es irgendwann zur Entscheidung kommen sollte."



Mit viel Herz engagiert sich die Schauspielerin für ihre Stiftung

"In Balance", die über Bipolare Störungen aufklärt und Menschen mit

dieser Erkrankung hilft.



Im Tatort "Echolot" (30. Oktober, 20.15 Uhr, ARD) spielt

Weisgerber Doris Osterloh, deren Tochter mit ihrem

Start-Up-Unternehmen in einen rätselhaften Unfall verwickelt ist.

Oder war es Mord?







