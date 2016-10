Moderator Rudi Cerne: "Ich brauche keine Auszeiten von meiner Frau"

(ots) - Rudi Cerne (58), "Aktenzeichen XY...

ungelöst"-Moderator und Ex-Eislauf-Profi, geht nicht mehr aufs Eis.

"Eislaufen ist sehr kräftezehrend, die Eishallen sind muffig und auch

im Sommer kalt", sagt er im Interview mit der Zeitschrift FRAU IM

SPIEGEL. "Ich habe nach wie vor ein Sonnendefizit." Sein letzter

Auftritt sei beim Benefiz-Schaulaufen für seinen Kollegen Heiko

Fischer gewesen. "Er starb 1989 an einer Herzmuskel-Entzündung", so

Cerne.



"Aktenzeichen XY... ungelöst" moderiert Rudi Cerne seit 2002.

Ehefrau Christine schaut im TV immer zu. "Auch, um mir eine Kritik zu

geben", erzählt er. "Zum Beispiel: ,An der Stelle war's zu flapsig.'"

Was jetzt nicht mehr vorkomme, das verbiete sich. "Es hat eine Weile

gebraucht, bis ich da reinkam", gesteht er.



Und wie feiert er nächstes Jahr seinen 30. Hochzeitstag? - "Meist

sind Dinge, die wir uns vorgenommen haben, geplatzt. Es gab immer

was, das für mein Training, für Beruf oder Karriere wichtig war",

erklärt der 58-Jährige. Aber seine Frau sei sehr verständnisvoll.

Rudi Cerne: "Wir haben geheiratet, als ich als Trainer in den USA

arbeitete. Ich sagte: ,Lass uns nach Las Vegas fliegen! Dort brauchen

wir nichts vorbereiten.' Erst wollte sie nicht, ein Jahr später sagte

sie: ,Okay, machen wir.' Es war super, ganz toll!"



"Es gibt Frauen, denen man viel bieten muss. Christine gehört

nicht dazu", so Cerne. Den Hochzeitstag oder ihren Geburtstag zu

vergessen, sei aber Härtegrad acht, da sei sie sensibel. Auszeiten

von seiner Frau brauche er nicht. "Bei manchen Paaren macht die Frau

mit ihren Freundinnen einen Golfausflug, der Mann zieht mit seinen

Jungs um die Häuser. Das kommt bei uns nicht vor."



Zur Frage, wie es mit Enkeln aussehe, sagt der Moderator, dass

seine Tochter gerade ihren Master mache. "Würde sie sagen ,Papa, ich

bin schwanger', weiß ich nicht, ob ich das jetzt gut fände", sagt



Rudi Cerne. "Aber auch das würden wir hinkriegen, es geht nicht immer

geradeaus im Leben."



Das Eislaufen hat er bei seiner Tochter nicht forciert. "Der Opa

hat sie auf Schlittschuhe gestellt, sie hatte auch Talent", erinnert

er sich. "Aber ich habe das relativ rasch unterdrückt. Eislaufen

machst du nicht ,just for fun', das entwickelt sich schnell in

Richtung Leistungssport. Du bist alleine mit dir und deiner Kür da

draußen, dann kommt es zum Sturz. Das ist wie die Hose

runterzulassen." Erfolg stelle sich nur ein, wenn die Familie

dahinterstehe, mindestens einer müsse dafür abgestellt sein. "Da ich

zu der Zeit noch an meiner Laufbahn bastelte, hätte ich mich nicht

kümmern können."



Ob ihn der Sport geprägt hat? - "Das Engagement bei ,Holiday on

Ice' war für mich Rahm abschöpfen, Geld verdienen, Scheinwerferlicht!

Beim Training für Meisterschaften lernte ich, zäh zu sein. Nach einem

Sturz hatte ich mir die Schulter ausgekugelt und mein Konkurrent

Norbert Schramm zog an mir vorbei. Manche sagten: ,Der kommt nie

wieder hoch!' Das ist mir zu Ohren gekommen. Und ich dachte: Euch

zeig ich's!"



"Aktenzeichen XY... ungelöst" ist mit Rudi Cerne ein Quoten-Hit.

Am 26. Oktober gibt es ein Spezial: "Vorsicht Betrug!" (20.15 Uhr,

ZDF).







