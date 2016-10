Zwei Promille gegen den Schock Trinken nach dem Unfall? Keine gute Idee

Nach einem Unfall oder wegen auffälliger Fahrweise wird wegen einer Alkoholfahrt ermittelt.

(firmenpresse) - Nicht selten wird dann behauptet, erst nach dem Fahren zur Beruhigung zur Flasche gegriffen zu haben. Meistens mit wenig Erfolg.



Alkoholisiert sollte sich niemand ans Steuer setzen. Wer es dennoch tut, kann froh sein, wenn er unfallfrei an den Bestimmungsort gelangt. Trinker mit weniger Glück, die in einen Unfall verwickelt wurden, sich aber nicht an Ort und Stelle verantworten müssen, behaupten später nicht selten, sie hätten erst nach dem Unfall zur Beruhigung zur Flasche gegriffen. Eine Ausrede, die allerdings selten trägt. Zumindest dann, wenn zeitnah wegen einer Alkoholfahrt ermittelt wird.



Mit solchen Fällen befasste Gerichte gehen zumeist von einer Schutzbehauptung aus, mit dem Ziel, dass der Verdächtige die Ermittlung seiner Blutalkoholkonzentration zum Unfallzeitpunkt erschweren will.



So beispielsweise in einem Fall, als ein Mann nachts gegen einen abgestellten Anhänger gefahren war. Er verließ den Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen und verständigte erst von zu Hause aus die Polizei. Die daraufhin in der selben Nacht veranlasste Blutentnahme ergab eine Blutalkoholkonzentration von 1,84 Promille. Die Rückrechnung in Bezug auf die zum Fahrzeitpunkt bestehende Fahruntüchtigkeit ergab einen Wert von über 2 Promille zum Tatzeitpunkt.



Der Unfallfahrer behauptete allerdings einen sogenannten Nachtrunk. So berichtete er, dass er wegen Mundtrockenheit und aus Verwirrung zwei Flaschen Bier und zwei Schnäpse nach dem Unfall getrunken haben will. Die Versicherung wollte dennoch nicht zahlen - darauf klagte er.



Allerdings ohne Erfolg. Für das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Az.: 3 U 66/13) hatte der Mann den Unfall unter erheblichem Alkoholeinfluss verursacht. Vor diesem Hintergrund müsse die Versicherung nicht zahlen. Zudem lägen zwei Obliegenheitsverletzungen vor. Zum einen habe sich der Mann unerlaubt vom Unfallort entfernt und somit Fahrerflucht begangen. Zum anderen sei auch der behauptete Nachtrunk eine Pflichtverletzung, da polizeiliche Ermittlungen zu erwarten gewesen seien, nachdem er die Polizei selbst verständigt hatte, so das Gericht.





Bei zu viel Alkohol droht zudem die MPU, die medizinisch psychologische Untersuchung. Die MPU kann von den Behörden wegen zu hoher Promillezahlen angeordnet werden, oder bei kleineren Werten innerhalb von kurzen Abständen. Eine MPU droht auch sobald Drogen mit im Spiel sind.



Die Büros der Akademie finden Sie hier:



MPU Vorbereitung Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Vorbereitung Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Vorbereitung Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Vorbereitung Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Vorbereitung Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Vorbereitung Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Vorbereitung Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Vorbereitung Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Vorbereitung Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Vorbereitung Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Vorbereitung Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Vorbereitung Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Vorbereitung Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Vorbereitung Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Vorbereitung Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Vorbereitung Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Vorbereitung Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU Vorbereitung München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Vorbereitung Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Vorbereitung Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Vorbereitung Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Vorbereitung Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



sowie deren ausgewählte Partner:



33102 Paderborn, Paderstraße 11 - MPU Vorbereitung Paderborn

63500 Seligenstadt, Grabenstraße 23 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

65205 Wiesbaden, Breckenheimerweg 4 - MPU Vorbereitung Wiesbaden

69469 Weinheim,Sophienstraße 2 - MPU Vorbereitung Mannheim

74078 Heilbronn, Kehrhüttenstraße 55 - MPU Vorbereitung Heilbronn

83071 Stephanskirchen, Dianastraße 8 - MPU Vorbereitung Rosenheim

85049 Ingolstadt, Proviantstraße 34 - MPU Vorbereitung Ingolstadt

86556 Aichach, Von-Lerchenfeld Straße 4 - MPU Vorbereitung Aichach









Die MPU Akademie in Augsburg bietet eine fundierte und professionelle MPU Vorbereitung an.



