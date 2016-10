Temperatur und Luftfeuchtigkeit erfassen für Modbus

(PresseBox) - Der TH-AP Modbus misst die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Außen- oder Innenbereich. Der robuste Sensor ist damit einsetzbar vom Wohnhaus bis zur Produktionsstätte, für Garagen, Lagerhallen, Gewächshäuser usw. Der große Temperatur-Messbereich von -40°C bis +85°C erlaubt auch Anwendungen in der Industrie und für Heiz- und Kühlsysteme.

Das Gerät kommuniziert über eine 2-Draht-RS485-Verbindung mit einem Modbus-Master und kann so z. B. für Systeme mit PC, speicherprogrammierbaren Steuerungen oder Mikrocontrollern verwendet werden. Der eingesetzte RS485-Transceiver hat 1/8 einer Standard-RS485-Bus-Last.

Zusätzlich zur Temperatur- und Feuchtemessung berechnet der TH-AP Modbus die Taupunkttemperatur der Umgebungsluft. Mit dieser Information kann im Modbus-System eine Überwachung eingerichtet werden. Dafür muss die Oberflächentemperatur, z. B. eines Rohrs des Kühlsystems, mit einem weiteren Sensor gemessen werden. Durch Vergleich mit dem Taupunkt-Wert des TH-AP Modbus kann im System eine mögliche Kondenswasser-Bildung vorhergesehen werden und passende Gegenmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden.

Elsner Elektronik ist seit 1990 auf Steuerungssysteme und Sensoren für Gebäude spezialisiert. Alle Elsner-Produkte werden im Firmensitz in Ostelsheim entwickelt und produziert. Hochqualifiziertes Personal und die aktuellste Technik gewährleisten einen gleichmäßig hohen Qualitätsstandard. Elsner Elektronik bietet sowohl Komplettsysteme zur Klimaregelung im Gebäude als auch Einzelkomponenten für verschiedene Datenschnittstellen (KNX, RS485, Modbus). Ob Bedienzentrale, Wetter- oder Innenraumsensor, Aktor oder Systemgerät - Alle Produkte vereinen flexible technische Lösungen, einfache Bedienbarkeit und zukunftsweisendes Design.







