Lokal vor Ort fürs Testen in der nördlichen Mitte Deutschlands: imbus Niedersachsen GmbH eröffnet mit Geschäftsräumen in Lehre bei Braunschweig

Lehre, 25. Oktober 2016 – imbus macht Testen einfach – dazu gehört auch, als Lösungspartner für Software-QS und -Test flächendeckend in Deutschland für die Kunden präsent zu sein, um so die Zusammenarbeit zu vereinfachen. Fünf imbus-Standorte gibt es bereits in der Bundesrepublik. Der letzte größere weiße Fleck wird nun geschlossen: mit der imbus Niedersachsen GmbH, die ab sofort die nördliche Mitte Deutschlands bedient.

(firmenpresse) - Neben Hochdeutsch ist nun auch die Qualitätssicherung von Software in Niedersachsen beheimatet: Denn bisher wurden die Kunden und Interessenten aus der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg von der imbus-Rhein-Main-Geschäftsstelle in Hofheim bei Frankfurt bedient. Um die Anfahrtszeiten von Kunden wie Mitarbeitern zu verkürzen und eine feste Anlaufstelle vor Ort zu bieten, wurde für den nördlichen Teil des Service-Gebietes von imbus Rhein-Main jetzt imbus Niedersachsen gegründet. Passend zum imbus-Grundsatz „Spürbar näher“ ist so künftig eine noch schnellere und intensivere Betreuung möglich.

Die Geschäftsräume von imbus Niedersachsen befinden sich in Lehre, das auf direkter Linie zwischen Braunschweig und Wolfsburg liegt. Durch seine verkehrsgünstige Anbindung sind von dort aus auch alle weiteren Orte in der Metropolregion zügig zu erreichen.

Die Testexperten der niedersächsischen Geschäftsstelle liefern das gesamte Leistungsportfolio von imbus: von Beratung im Bereich Prozessverbesserung, über Softwaretest-Dienstleistungen, Testoutsourcing und Tools bis hin zu sämtlichen Trainings aus dem Schulungsprogramm der imbus Akademie.

Die Besuchsadresse von imbus Niedersachsen lautet Mühlenwinkel 8, 38165 Lehre.





imbus ist führender Lösungspartner für professionelles Testen und intelligente Qualitätssicherung von Software.

Unsere Kunden entwickeln Software besser und schneller. Durch imbus geprüfte Software funktioniert und begeistert.

Das imbus-Angebot umfasst Beratung zur Prozessverbesserung, Softwaretest Services, Testoutsourcing, Testwerkzeuge und Training.

Mit umfassendem Know-how, modernsten Werkzeugen und bewährter Methodik erhöhen wir die Zuverlässigkeit und die Performance von Softwareprodukten, softwareintensiven

Systemen sowie kompletten IT-Strukturen und sichern als herstellerunabhängiger Partner deren korrekte Funktionalität.



Seit 1992 steht das erfahrene und hochqualifizierte Team von imbus für durchgängige, den gesamten Lebenszyklus umfassende Software-Qualitätssicherung aus einer Hand.

Die in über 20 Jahren erworbene Expertise aus rund 5.000 erfolgreichen Projekten bildet die solide Grundlage für die tägliche Arbeit unserer Experten, allesamt ISTQB® Certified Tester.

imbus ist mit derzeit rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Möhrendorf bei Erlangen, München, Köln, Hofheim bei Frankfurt, Lehre bei Braunschweig, Norderstedt bei Hamburg, Shanghai (China), Toronto (Kanada), Peja (Kosovo) und Sousse (Tunesien) vertreten.

