Prozesssteuerung LUC: So kommen sich Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube und Kaminofen nicht in die Quere

Einträchtige Lösung: Die surrende Lüftung und das knisternde Feuer

Sichere Technik für den gleichzeitigen Betrieb von Lüftungsanlagen und Feuerstätten

(firmenpresse) - In der Küche surrt die Dunstabzugshaube - und im Wohnzimmer knistert behaglich das Kaminfeuer. Ein Problem? Nicht unbedingt. Aber: Lüftungsanlagen und Dunstabzugshauben mit Außenanschluss arbeiten mit Unterdruck - ebenso wie Kaminöfen, die so ihre Rauchgase über den Schornstein nach außen ableiten.

Die Geräte können sich dabei in ihrer Wirkungsweise gegenseitig beeinträchtigen. Eine zu hoch eingestellte oder defekte Lüftungsanlage könnte zum Beispiel bewirken, dass Rauchgase aus der Feuerstätte in den Wohnraum gezogen werden. Aus diesem Grunde hat LEDA, einer der in Deutschland und Europa führenden Hersteller moderner Feuerstätten, den Unterdruck-Controller LUC entwickelt. Bei der Technologie handelt es sich um ein TÜV-geprüftes, innovatives Steuerungsgerät, das den Betrieb von lufttechnischer Anlage und Feuerstätte optimal aufeinander abstimmt.

Die intelligente Prozesssteuerung liefert per Grafik-Display mit Touchscreen-Oberfläche und dezentem Glasrahmen ausführliche Informationen zum jeweils aktuellen Betriebsstatus und überwacht gleichzeitig die Funktions- und Betriebssicherheit beider Systeme. Im Störfall wird LUC sofort aktiv und schaltet die lufttechnische Anlage automatisch ab, um mögliche Gefahren abzuwenden. So bleibt ein gemütlicher Kaminabend stets das, was er sein soll: Mit Sicherheit ein Vergnügen.

LEDA hat damit ein weiteres Mal unter Beweis gestellt, dass bei ihnen Qualität und technischer Fortschritt Hand in Hand gehen. Denn dem fast 150 Jahre alten Unternehmen sind Traditionen genauso wichtig wie Innnovationen. Mehr unter www.leda.de





LEDA Werk GmbH & Co. KG - Viele Kompetenzen aus einem Guss



Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.



LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.



Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

