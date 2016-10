Maklerkompetenz in Castrop-Rauxel

(firmenpresse) - Frankfurt am Main/Castrop-Rauxel, 26. Oktober 2016. Soeben eröffnete Berthold Lammeck in der Altstadt von Castrop-Rauxel in der Straße Am Markt 7 seinen VON POLL IMMOBILIEN-Shop. Von dort aus wird er neben der Stadt Castrop-Rauxel auch die umliegende Region inklusive der Städte Herne, Datteln, Waltrop und Oer-Erkenschwick betreuen. Als geprüfter freier Sachverständiger für Immobilienbewertung (PersCert®) schätzt er auch gern kostenfrei den aktuellen Marktpreis ein.



Lammeck stammt aus der Region, hat einen langjährigen kaufmännischen Hintergrund und ist seit mehr als einem Jahrzehnt in der Immobilienbranche tätig. Seinen lokalen Markt kennt er daher bestens. Konzentrieren wird er sich auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in den guten und sehr guten Lagen. Der erfahrene Immobilienmakler erwartet in seinem Umfeld in den nächsten Jahren eine stabile Nachfrage bei nur leicht steigenden Preisen. „Die Region ist durch eine mittelständische Wirtschaftsstruktur geprägt“, führt er aus. „Die sehr gute Anbindung an die Großregion Ruhrgebiet über das dichte Autobahnnetz sowie über den Rhein-Herne-Kanal auch an das bundesweite Wasserstraßennetz macht den Standort für Unternehmen attraktiv. Sehenswürdigkeiten, dazu gehören auch Industriedenkmäler aus der Zeit des Bergbaus, locken Besucher an. Außerdem haben sich in den letzten Jahrzenten viele Naherholungsgebiete und Landschaftsparks entwickelt, ein wichtiger Faktor für zuziehende und eingesessene Bewohner.“



Vom Anschluss an das traditionsbewusste Maklerunternehmen VON POLL IMMOBILIEN mit seinem großen Netzwerk verspricht Lammeck sich viel: „Die Zugehörigkeit zu dieser starken Marke mit seinem Netzwerk von über 250 Shops in Deutschland und Europa bietet große Vorteile für meine Kunden.“



Über die von Poll Immobilien GmbH

Die von Poll Immobilien GmbH hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Vermittlung von wertbeständigen Immobilien in bevorzugten Wohn- und Geschäftslagen. Die Geschäftsleitung des Unternehmens bilden Beata von Poll, Daniel Ritter und Sassan Hilgendorf. Mit mehr als 250 Shops und über 1.000 Mitarbeitern ist VON POLL IMMOBILIEN, wozu auch die Sparte VON POLL COMMERCIAL gehört, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Kroatien, den Niederlanden, Luxemburg sowie Portugal vertreten und damit eines der größten Maklerunternehmen Europas. Durch eine konsequente Expansionsstrategie befindet sich das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs.



Der Capital Makler Kompass zeichnete VON POLL IMMOBILIEN im Oktoberheft 2016 mit Bestnoten aus. Im bundesweiten Vergleich der Maklerleistungen in 50 Städten erzielte das Unternehmen mit 30 Fünf-Sterne-Bewertungen wie im Vorjahr die Spitzenposition.



