Professionelle Beratung im IT-Bereich bedarf nicht nur einer ausgezeichneten Fachkompetenz in EDV-Fragen. Vielmehr werden den Mitarbeitern auch essentielle Qualitäten hinsichtlich kommunikativer ...

(firmenpresse) - Eine wertschätzende Kommunikation ist der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg und das A und O für ein erfolgreiches Unternehmen. Menschen werden zusammengeführt, erarbeiten gemeinsam Lösungen. Sie dürfen erfahren, dass Sie persönlich und Ihre Arbeit wichtig sind, Sie ernst genommen werden! Sie müssen füreinander sensibilisiert werden, damit Verständnis und gegenseitiges Interesse das Miteinander bestimmt. Jeder kommuniziert irgendwie und genau hier setzen wir an, denn irgendwie führt selten zum Erfolg, sondern zu Frust, Chaos, Missverständnissen und Unstimmigkeiten. Nicht selten zum Stillstand. Sie verlieren enorm viel Zeit und Energie! Kennen Sie das? Das geht anders! Wir bieten Ihnen speziell auf die IT abgestimmte Kommunikationstrainings, damit Sie zukünftig, vor allem auch zwischen Ihrer IT- und Fachabteilung, Schritt für Schritt dieselbe Sprache sprechen. Inhalte des Seminares sind: positive Gesprächsführung, nonverbale Kommunikation, Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern, telefonische Kommunikation, Umgang mit Stress, Reflexion und Außenwirkung. Buchen Sie jetzt!



Professionelle Beratung im IT-Bereich bedarf nicht nur einer ausgezeichneten Fachkompetenz in EDV-Fragen. Vielmehr werden den Mitarbeitern auch essentielle Qualitäten hinsichtlich kommunikativer Kompetenzen abgefordert - und das bei permanent steigenden Anforderungen. Dazu gehören u.a. Klarheit, Transparenz und Sensibilität in der Kommunikation. Mit unserem Kurs "Kommunikationstraining: Erfolgreich Gespräche führen" lernen Sie, sich professionell, zielgerichtet und kundenorientiert zu verhalten. Zugleich erhalten Sie Möglichkeiten, mit der häufig hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich optimal umzugehen. Unser auf die IT zugeschnittenes Kommunikationstraining macht Sie und Ihre Mitarbeiter kommunikativ und erfolgreich! Alle Gesprächsführungstechniken und -situationen werden in Übungssequenzen (Rollenspielen, Kleingruppenarbeiten, Fallbearbeitungen) praxisorientiert vermittelt. Auf Wunsch der Teilnehmer werden aus deren täglicher Arbeit einige Situationen exemplarisch bearbeitet.





SEM120: Kommunikationstraining: Erfolgreich Gespräche führen

Effektive, freundliche & kompetente Beratung im IT-Bereich



Kursdauer: 3 Tage

IFTT EDV-Consult GmbH

Lyoner Str. 14, 60528 Frankfurt am Main

IFTT EDV-Consult GmbH

Thomas Schönling

Frankfurt am Main

+49 (0)69 / 78 910 810



